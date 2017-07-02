موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط

عراقي يغسل وجهه للتخفيف من شدة القيظ في بغداد الخميس 30 تموز/يوليو 2015 حيث بلغت الحرارة درجة 50 مئوية احمد الربيعي (اف ب)

ضربت موجة حر دولا عديدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت الحرارة 43 درجة مئوية في اثينا التي تعاني كذلك من التلوث، فيما بلغت الحرارة 45.5 درجة مئوية في انطاليا في جنوب تركيا، في وقت اجتاحت الحرائق محافظة ازمير.

وبلغت درجات الحرارة الاحد 43 درجة مئوية في مناطق مختلفة من اليونان ولا سيما اثينا مع ارتفاع نسبة تلوث الجو، حسبما أعلنت وزارة البيئة اليونانية. وغادر عدد كبير من سكان أثينا العاصمة خصوصا الى الشواطئ القريبة.

واشارت الوزارة في بيان الى تخطي نسبة التلوث في طبقة الاوزون 180 مليغراما للمتر المكعب ظهر الاحد في عدد من مناطق اثينا. وفي تراكوماكيدونيس على سفح جبل بارنيثا في شمال غرب اثينا سجلت نسبة التلوث في طبقة الاوزون 191 مليغراما للمتر المكعب. وطلبت الوزارة من المواطنين "الذين يعانون من أمراض تنفس ومن الذين لديهم حساسية ازاء التلوث، تجنّب الخروج من المنزل".

كذلك تعرضت تركيا لأول موجة حر هذه السنة آتية من افريقيا، ومن المتوقع ان تزداد حدتها هذا الاسبوع مع توقع تساقط امطار شديدة الغزارة اعتبارا من يوم الثلاثاء. وفي اسطنبول سجلت الحرارة 39.2 درجة مئوية وهو رقم قياسي لهذه الفترة من السنة، بحسب صحيفة حرييت.

وبدت الشوارع مقفرة ولجأ العديد من السكان للسباحة في البوسفور هربا من الحر. وعلى ساحل بحر ايجه في غرب البلاد اجتاح حريق نحو 500 هكتار من الغابات في محافظة ازمير، وشاركت تسع مروحيات وأربع طائرات في عمليات الاطفاء بحسب السلطات المحلية.

واصيبت مروحية بعطل في احدى البحيرات اثناء عملها على نقل المياه لإطفاء الحرائق، الا ان طاقمها نجا بعد ان تمكن افراده الذين اصيبوا بجروح طفيفة من السباحة الى ضفاف البحيرة، بحسب وسائل اعلام تركية.

وفي لبنان، عنون الإعلام موجة الحر التي يتوقع أن تصل ذروتها غدا الاثنين، "جهنم الطقس"، فيما حذرّ الأرصاد من أن درجات الحرارة ستلامس 41 مئوية في المناطق الداخلية، إضافة الى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

أما في إسرائيل، فقد قال موقع "يديعوت أحرونوت" على موقعه الالكتروني إن 160 شخصا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج بسبب موجة الحر الكبيرة، بينهم 75 شخصا على الأقل فقدوا الوعي. وتتوقع الأرصاد الجوية في إسرائيل أن تلامس درجات الحرارة في المناطق الجنوبية لإسرائيل 45 درجة مئوية.

بدورها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من درجات الحرارة التي ستشهدها مناطق الضفة الغربية، وخصوصا في أريحا خلال اليومين القادمين. وقالت الأرصاد أن درجة الحرارة في منطقة أريحا وصلت 46 درجة مئوية. ونشرت الأرصاد الجوية سلسلة من التحذيرات والنصائح والإرشادات للتعامل مع موجة الحر الشديدة.

وفي مصر التي سجلت 41 درجة مئوية في بعض مناطقها لم يتعرض أحد لحالة وفاة، علما أن العام الفائت لقي 150 شخصا مصرعهم جراء موجة حر غير مسبوقة ضربت مصر. وقال خبير في الأرصاد المصرية أن موجة الحر ستبدأ بالانكسار ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

ويتوقع أن تشهد كل من العراق والكويت والمناطق الشرقية من السعودية ارتفاعا آخر على درجات الحرارة يوم غد الاثنين، فيما أشار خبراء الطقس أن الثلاثاء يتوقع أن يسجل أعلى درجة حرارة في المناطق الداخلية والمنخفضة في هذه الدول حيث ستصل الى ما بين 47 درجة و50 درجة مئوية.

وسجلت مدينة في جنوب غربي إيران درجة حرارة هي الأعلى في العالم في العصر الحديث، حيث وصلت درجة الحرارة في مدينة الأحواز 53.7 درجة مئوية.

المصدر: i24NEWS