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أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
يخت مساحته 75 متراً مربعاً وهو من اليخوت الفاخرة "السوبر" التي تستخدمها العائلة المالكة في السعودية.. وعلى متنه بدأ أميرات وأمراء سعوديون الاستمتاع بالمدينة "الجنة" التي قدم ناد على شاطئها متعة ركوب الـ"جت سكي" للأمراء.
أعضاء العائلة المالكة، كان يرافقهم حراس أثناء ركوبهم الـ"جت سكي"، وأثناء العشاء في أحد المطاعم الشهيرة حيث تركوا بقشيشا قيمته 500 يورو للنادل.
وانتشرت صور وفيديوهات للأمراء والأميرات السعوديين على عدد من المواقع والصحف التركية يظهرون فيها وهم يرتدون ملابس سباحة على أحد اليخوت الفخمة في بحر إيجه بمدينة بودروم التركية.
وحسب كالة دوغان فإن المجموعة المكونة من 14 شخصاً أمضت يومين على ساحل هذه المدينة السياحية الشهيرة في تركيا والمعروفة بجمال طبيعتها وشاطئها، على متن يخت ملك لعائلة بريطانية مساحته 75 متراً مربعاً ويبلغ ثمنه 160 مليون دولار.
وبحسب صحيفة حرييت فإن المجموعة كانت تضم أمراء وأميرات وشيوخاً سعوديين منهم الأميرة أميرة الطويل، والأميرة سارة بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ووليد بن إبراهيم الإبراهيم.
واختتمت المجموعة رحلتها بحضور حفل بأحد المطاعم المشهورة في المدينة وتحديداً في منطقة يليكفافك السياحية، وقد كلفهم العشاء قرابة 20 ألف ليرة تركية أي ما يقابل 5 آلاف يورو، وأشارت ملييت إلى الإكرامية التي تم دفعها للنادل بـ500 يورو.
وكان برفقة هذه الشخصيات السعودية مجموعة حماية خاصة حرصت على عدم السماح من أحد الاقتراب منهم.
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