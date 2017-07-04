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فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يوضح تجمُّع مجموعة من الشباب التركي الغاضب حول شابَين سوريَّين، قيل إنهما كانا يلتقطان صوراً للفتيات الموجودات على الشاطئ.
ففي أحد شواطئ مدينة سامسون (شمال تركيا)، قام الشابان السوريان بالتقاط صور لفتيات كنّ موجودات على الشاطئ، قبل أن ينتبه الموجودون من الأتراك لهذا التصرف ويتجمعوا حولهم ويكسروا أجهزتهم ويبرحوهم ضرباً؛ ما اضطر الشابين السوريين إلى اللجوء لدورية الشرطة؛ هرباً من الغاضبين.
وأظهر الفيديو عناصر الشرطة وهي تُبعد الحشود الغاضبة عن الشابين السوريين بالقوة، وأمَّنت لهم الحماية حتى الوصول إلى سيارة الإسعاف، التي لم تَسلَم بدورها من الاعتداءات؛ فقد تبعوها مُطلقين عبارات شتم للسوريين ومطالِبة برحيلهم.
وتم نقل الشابين السوريين إلى مشفى "19 مايو/أيار" الجامعي بسامسون؛ ليتلقيا العلاج.
ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على المتواجدين في الشاطئ، إذ ظهر تريند #SuriyelilerEvineDönsün على تويتر لينادي بإعادة السوريين إلى وطنهم.
بعض السوريين وجدوا في التريند إجحافاً بحق جاليتهم في تركيا؛ على اعتبار أن مثل هذه التصرفات فردية لا يمكن تعميمها على الجميع، في حين أبدى بعض الأتراك عدم رضاهم عن سلوك السوريين وطالبوا الحكومة بترحيلهم.
يشار إلى أن تركيا تستقبل أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أثر الحرب الدامية التي تتعرض لها بلادهم منذ 6 سنوات.
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