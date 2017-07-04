بالفيديو..ماذا حدث لمغتصب أطفال بعد ضبطه من قبل أمهات

عرض موقع الفيديوهات المميزة "لايف ليك" فيديو، لشاب يتعرض للضرب من قبل مجموعة من النساء وهو مكبل وملقى على الأرض، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب الأطفال بأحد القرى الهندية.

ويوضح الفيديو، قيام مجموعة من السيدات والأمهات بضرب وسحل مغتصب الأطفال لمعاقبته على أفعاله الشنيعة، لاغتصابه عدد من أطفال القرية مستغلًا براءتهم، حيث قامت الأمهات بضرب الشاب بالعصا وجره على الأرض بطريقة عنيفة ليقى جزاءه جراء أفعاله غير الأدمية تجاه أطفال القرية.

المصدر: صدى البلد