- بالفيديو..ماذا حدث لمغتصب أطفال بعد ضبطه من قبل أمهات
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- أزمة النزوح في عهدة عون .. والسلسلة في عهدة الشارع!
- عيون السمك.. غياب الانماء والاهتمام يُفقدها دورها السياحي!
- حوار ″المستقبل″ و″حزب الله″: ضرورة.. أو لزوم ما لا يلزم؟
- توقيف شرطي دافع عن نفسه:اعتصام تضامني في الميناء
- كارثة كبرى.. "الموقع الأسود" يبيع بيانات الأستراليين
- فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
- الإعلام القطري..
- حدث في مثل هذا اليوم July 4, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
- «لغمٌ» متعدّد الهدف يلاقي الخلْط «غير البريء» بين النازحين والإرهاب
- واشنطن تضغط على قطر لتقديم «تنازلات» تمهد لمفاوضات
- إيناسيو باق والزمالك في حسابات شائكة
- سياسيون لبنانيون ضد تعويم نظام دمشق: عودة النازحين السوريين تكون عبر الأمم المتحدة
- لبنان: هل تقتحم الملفات المتفجرة مجلس الوزراء غداً؟
- النزوح ضاغط... والكهرباء متوتّرة... و"السلسلة" تلفّ على رقاب الطلّاب!
- تحذيرات استخباراتية من «الهجرة المعاكسة».. لبنان على «قائمة» «داعش»
- النازحون والمخيّمات: قنابل موقوتة عسكرياً وسياسياً
- مخاوف مِن تحوُّل قضية النازحين «قميص عثمان»!؟
- «زيّ ما هيِّي» بالقانون.. وبالإكراه
- الأمم المتحدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية: رود لارسن يخفي معلومات!
- غليان عين الحلوة: من حرب البيانات إلى التوعّد باغتيالات
بالفيديو..ماذا حدث لمغتصب أطفال بعد ضبطه من قبل أمهات
عرض موقع الفيديوهات المميزة "لايف ليك" فيديو، لشاب يتعرض للضرب من قبل مجموعة من النساء وهو مكبل وملقى على الأرض، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب الأطفال بأحد القرى الهندية.
ويوضح الفيديو، قيام مجموعة من السيدات والأمهات بضرب وسحل مغتصب الأطفال لمعاقبته على أفعاله الشنيعة، لاغتصابه عدد من أطفال القرية مستغلًا براءتهم، حيث قامت الأمهات بضرب الشاب بالعصا وجره على الأرض بطريقة عنيفة ليقى جزاءه جراء أفعاله غير الأدمية تجاه أطفال القرية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- استعدوا لأيام صعبة.. توقعات متشائمة للأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. هذا ما سيحدث حتى نهاية 2017
- فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بالفيديو..ماذا حدث لمغتصب أطفال بعد ضبطه من قبل أمهات
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
- حدث في مثل هذا اليوم July 4, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- حدث في مثل هذا اليوم July 3, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)