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الهند تزرع 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط!
زرع المتطوعون في الهند أكثر من 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط، في إطار حملة بيئية أقيمت يوم الأحد 2 يوليو.
وشارك حوالي 1.5 مليون شخص في الحملة الضخمة، التي تم خلالها زراعة شتلات على طول نهر نارمادا بولاية مادهيا براديش.
وتعهدت الهند بموجب اتفاق باريس بزيادة غاباتها بمقدار 5 ملايين هكتار قبل عام 2030، لمجابهة التغير المناخي.
وفي العام الماضي، سجل المتطوعون في ولاية أوتار براديش رقما عالميا من خلال زراعة أكثر من 50 مليون شجرة في يوم واحد.
كما رصد مراقبون من موسوعة غينيس العالمية حملة الزراعة التي جرت الأحد، ومن المتوقع أن يؤكدوا خلال الأسابيع القادمة أن هذه المجهودات قد حققت رقما قياسيا جديدا.
وقد نظمت الحملة من قبل ولاية مادهيا براديش، حيث اختارت 24 موقعا على ساحل نهر نارمادا لزراعة أكثر من 20 نوعا مختلفا من الأشجار، لزيادة فرص بقاء الشتلات على قيد الحياة قدر الإمكان.
ووصف شيفراج سينغ تشوهان، حاكم الولاية، الحدث البيئي بأنه "يوم تاريخي"، وقال إن المتطوعين بما فيهم الأطفال وكبار السن قد زرعوا 66.3 مليون شجرة، بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء، مضيفا عبر تغريدة على حسابه على تويتر أنه "من خلال زراعة الأشجار، نحن لا نخدم فقط مادهيا براديش، ولكن العالم بأسره".
يذكر أن الهند هي ثالث أكبر مولد لانبعاثات الكربون في العالم، وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشهر الماضي، التزام بلاده باتفاق باريس للمناخ بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "حماية البيئة والكوكب الأم هي جزء من الإيمان".
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