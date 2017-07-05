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صاحبة أطول ساقين في روسيا وقريبا في العالم

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
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قدمت الروسية يكاتيرينا ليسينا (29 عاما) من مدينة بينزا، طلباً بتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في العالم.

 

وحسب ما ذكرته ليسينا، فإنها "ترغب الحصول على لقب صاحبة أطول قدمين في العالم". يبلغ طول لاعبة كرة السلة السابقة يكاتيرينا ليسينا 205.7 سم، بينما طول ساقيها يساوي 133 سم.

 

حتى هذه اللحظة، هذا اللقب من نصيب لاعبة كرة السلة السابقة الروسية سفيتلانا بانكراتوفا، ويبلغ طول ساقيها 132 سم.

 

وقالت ليسينا في حديث لها مع صحيفة "ذا صان" البريطانية ، إنها "تستعد جدياً للعمل كعارضة أزياء، وبذلك ستصبح أطول عارضة أزياء في العالم".

 

وتهدف ليسينا إلى تحطيم الرقم القياسي لعارضة الأزياء الأمريكية أمازون إيف، التي يبلغ طولها 200.2 سم.

 

ومن الجدير بالذكر، أن يكاتيرينا ليسينا نالت لقب "أطول امرأة في روسيا"، وكذلك صاحبة أكبر قدم نسائية بحذاء مقياسه 47!

المصدر: sputniknews

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