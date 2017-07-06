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وادي اشكيالار.. "جنة موغلا الخفية" في تركيا

يمتاز الوادي بجماله الباهر، وهوائه العليل، ومطاعمه المحاطة بالطبيعة.

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 142
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يشهد وادي "اشكيالار" بولاية موغلا التركية إقبالا كبيرا من السياح المحليين والأجانب، ممن يعشقون الطبيعة والاستمتاع بالمياه العذبة خلال أشهر الصيف الحارة.

 

ويقع الوادي الذي يطلق عليه أهالي المنطقة اسم "جنة موغلا الخفية"، في قضاء "منتشة" بولاية "موغلا" (جنوب غرب)، ذات الطبيعة الخلابة.

 

ويمتاز الوادي بجماله الباهر، وهوائه العليل، ومطاعمه المحاطة بالطبيعة، إلى جانب الخيام المشيدة أسفل أشجار الجوز والحور، حيث المياه الباردة، وبرك أسماك السلمون الصفراء.

 

وفي حديثه للأناضول، أشار بهاء الدين غوموش رئيس بلدية "منتشة"، إلى أن وادي "اشكيالار" مرشح ليكون مركزا سياحيا طبيعيا.

 

وقال "بات الوادي عبر مناظره الطبيعية وهوائه النقي البارد، مركزا لجذب السياح خلال أشهر الصيف. كما أن هناك إقبالا على الوجبات التي يشتهر بها وعلى رأسها سمك السلمون الأصفر".

 

وأضاف أن "القضاء يضم قرابة 400 من المباني والخانات والحمامات، بهندسة معمارية خاصة بها، علاوة على الأرصفة المعبدة".

المصدر: الأناضول

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