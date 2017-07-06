- سيلين ديون تصدم الجمهور بأول صورة عارية تمامًا لها في سن الـ 49
- جيجي حديد تصدم جمهورها بجلسة تصويرية جديدة عنوانها الإغراء
- المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!
- السمور حيوان لطيف كاد ينقرض بسبب «حب النساء له»
- وادي اشكيالار.. "جنة موغلا الخفية" في تركيا
- السودان تعتزم زراعة 50 ألف فدان لزيادة مساحة الغابات بالخرطوم
- مروحية مقاتلة تنقض على أهدافها بسرعة عالية
- تقارير: ألمانيا لم تتحقق من هوية 3638 طالب لجوء سوري وعراقي
- الصين تطالب الهند بسحب جنودها من منطقة حدودية متنازع عليها
- مجزرة على شاطئ طرابلس: قصف ميليشيوي يقتل مدنيين
- السعودية منعت إيران من الهيمنة على المنطقة
- الدوحة ستتنازل في الظلام
- تسع ملاحظات تكشف طبيعة المخطط المقبل لوزراء خارجية التحالف المضاد لقطر.. إجراءات تصعيدية جرى اعتمادها ستطبق تدريجيا ودون اعلان مسبق.. اجتماع مواز لقادة أجهزة الاستخبارات كان الأخطر.. وتوقيت مكالمة ترامب للسيسي يشي بالكثير.. واليكم توقعاتنا
- ترامب قد يتنازل في أوكرانيا ليتنازل بوتين في شأن إيران
- الحكومة اللبنانية «أخذت عِلْما» بانقسام «مع وضدّ» التنسيق مع النظام السوري في ملف النازحين
- حكومة لبنان تتجنب خلاف «التواصل» مع دمشق
- الحكومة تتجنب موضوع المفاوضات مع سورية.. وتؤكد دعم الجيش
- ليونيل ميسي يجدّد عقده مع برشلونة حتى 2021
- عقوبة جديدة على غالي تدفعه للاعتزال
- السفير علي: هل سيهبط الحريري في سوريا بالمظلة ؟ حزب الله «المنتفض» يدعو للتحقيق مع القضاة المتهاونين
- عبّاس ابراهيم «موفداً رئاسياً» إلى دمشق؟
- خلاف على التواصل مع دمشق... مَن يُشوِّش على إنجازات الجيش؟
- النظام القطري
- الحريري: لفتح تحقيق حول وفاة السوريين المـــوقوفين
- السفير السوري لـ«الأخبار»: نرفض الوساطة مع لبنان لحلّ أزمة النزوح
وادي اشكيالار.. "جنة موغلا الخفية" في تركيا
يمتاز الوادي بجماله الباهر، وهوائه العليل، ومطاعمه المحاطة بالطبيعة.
يشهد وادي "اشكيالار" بولاية موغلا التركية إقبالا كبيرا من السياح المحليين والأجانب، ممن يعشقون الطبيعة والاستمتاع بالمياه العذبة خلال أشهر الصيف الحارة.
ويقع الوادي الذي يطلق عليه أهالي المنطقة اسم "جنة موغلا الخفية"، في قضاء "منتشة" بولاية "موغلا" (جنوب غرب)، ذات الطبيعة الخلابة.
ويمتاز الوادي بجماله الباهر، وهوائه العليل، ومطاعمه المحاطة بالطبيعة، إلى جانب الخيام المشيدة أسفل أشجار الجوز والحور، حيث المياه الباردة، وبرك أسماك السلمون الصفراء.
وفي حديثه للأناضول، أشار بهاء الدين غوموش رئيس بلدية "منتشة"، إلى أن وادي "اشكيالار" مرشح ليكون مركزا سياحيا طبيعيا.
وقال "بات الوادي عبر مناظره الطبيعية وهوائه النقي البارد، مركزا لجذب السياح خلال أشهر الصيف. كما أن هناك إقبالا على الوجبات التي يشتهر بها وعلى رأسها سمك السلمون الأصفر".
وأضاف أن "القضاء يضم قرابة 400 من المباني والخانات والحمامات، بهندسة معمارية خاصة بها، علاوة على الأرصفة المعبدة".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- سيلين ديون تصدم الجمهور بأول صورة عارية تمامًا لها في سن الـ 49
- جيجي حديد تصدم جمهورها بجلسة تصويرية جديدة عنوانها الإغراء
- المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!
- السمور حيوان لطيف كاد ينقرض بسبب «حب النساء له»
- وادي اشكيالار.. "جنة موغلا الخفية" في تركيا
- توقعات الأبراج ليوم July 6, 2017
- صاحبة أطول ساقين في روسيا وقريبا في العالم
- الهند تزرع 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط!
- دراسة تكشف سرَّ بقاء الخرسانة الرومانية متينةً حتى اليوم.. إليك وصفة العلماء لتصنيع المنشآت الحديثة
- ميريام فارس بحمالة صدر فقط لا غير!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)