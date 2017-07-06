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المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!
تصدّرت المغربيات ترتيب أجمل النساء عربياً، متفوِّقات على منافِساتهن من جميلات البلدان العربية واحتلت بذلك المرتبة الـ30 عالمياً في أحدث استفتاء أجراه موقع "رنكر" الأميركي لأجمل نساء العالم.
وشارك في هذا الاستفتاء، الذي يعتمد أساساً على تصويت الجمهور، الآلاف من الأشخاص من مختلف دول العالم. وتنافست في المسابقة 64 دولة، ليكون التتويج العالمي من نصيب جميلات فنلندا، تلتها النرويج، ثم السويد، ليحتل بعدها المغرب الترتيب الـ30 كأول بلد عربي يتوَّج بهذا التصنيف العالمي، ثم تلته مباشرة تونس في المرتبة الـ31 ولبنان الـ32.
فيما احتلت الجزائر المرتبة الـ37 عالمياً، وجاءت مصر في نهاية الترتيب العربي.
وسائل إعلام تونسية كانت قد تناولت منذ أيام عبر مواقعها الإلكترونية تصدُّر التونسيات المرتبة الأولى عربياً ضمن هذا التصنيف العالمي لموقع " رنكر"، لكن يبدو أن هذا التصويت المفتوح جعل المنافسة شرسة بين التونسيات والمغربيات لتسحب الأخيرات لقب جميلات العرب من تونس.
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