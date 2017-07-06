إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!
المصنفة ايضاً في: منوعات

المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
المغربيات هنّ الأجمل.. والبحرين ومصر في المراتب الأخيرة.. تعرّف على ترتيب فتيات بلدك حسب تصنيف عالمي!

تصدّرت المغربيات ترتيب أجمل النساء عربياً، متفوِّقات على منافِساتهن من جميلات البلدان العربية واحتلت بذلك المرتبة الـ30 عالمياً في أحدث استفتاء أجراه موقع "رنكر" الأميركي لأجمل نساء العالم.

 

وشارك في هذا الاستفتاء، الذي يعتمد أساساً على تصويت الجمهور، الآلاف من الأشخاص من مختلف دول العالم. وتنافست في المسابقة 64 دولة، ليكون التتويج العالمي من نصيب جميلات فنلندا، تلتها النرويج، ثم السويد، ليحتل بعدها المغرب الترتيب الـ30 كأول بلد عربي يتوَّج بهذا التصنيف العالمي، ثم تلته مباشرة تونس في المرتبة الـ31 ولبنان الـ32.

 

فيما احتلت الجزائر المرتبة الـ37 عالمياً، وجاءت مصر في نهاية الترتيب العربي.

 

وسائل إعلام تونسية كانت قد تناولت منذ أيام عبر مواقعها الإلكترونية تصدُّر التونسيات المرتبة الأولى عربياً ضمن هذا التصنيف العالمي لموقع " رنكر"، لكن يبدو أن هذا التصويت المفتوح جعل المنافسة شرسة بين التونسيات والمغربيات لتسحب الأخيرات لقب جميلات العرب من تونس.

المصدر: هافينغتون بوست

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)