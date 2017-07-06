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بالفيديو: نهاية مأساوية لحسناء في يوم عرسها

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أظهر شريط فيديو، نشرته صحيفة "الميرور" البريطانية، نهاية مأساوية لحسناء داخل قمرة القيادة لطائرة هليكوبتر في يوم عرسها.

 

وتوفيت روزيمير دو ناسيمينتو سيلفا وشقيقها في الحادث، بالإضافة إلى الطيار والمصورة، التي كانت حاملا في شهرها السادس.

 

وخطط الشاب البالغ من العمر 32 عاما لمفاجأة تقوم بها روزيمير لخطيبها الذي كان ينتظرها على بعد ميل من مكان سقوط المروحية، في منطقة ريفية على مشارف ساو باولو بالبرازيل.

 

ويحاول المحققون من السلطات الأمنية تحديد سبب تحطم الطائرة، في وقت تقول فيه تقارير إنه من المحتمل أن تكون الهيليكوبتر قد اصطدمت بشجرة بسبب الرؤية السيئة، حيث كان المطر والضباب.

 

وقال أحد منظمي حفل الزفاف "كان أكثر من 300 شخص ينتظرون وصول المروحية ليبدأ العرس.. ولكن حدث الأسوأ".

 

المصدر: سكاي نيوز

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