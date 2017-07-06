بالفيديو.. برازيلية تتفوق على الرجال وتهزم أفعى ضخمة

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فاجأت حسناء برازيلية عددا كبيرا من الرجال الذي عجزوا عن إبعاد أفعى كبيرة أعاقت حركة السير في أحد الشوارع، وفق ما أظهرت لقطات مصورة.

وأظهر شريط فيديو السيدة وهي تخطو بثقة صوب الأفعى الكبيرة، حيث حملتها بيديها وأبعدتها عن الطريق دون أن يبدو عليها الخوف أو القلق.

وذهبت أبعد منذ ذلك، إذ وضعت الأفعى على كتفها، قبل أن تلقيها إلى جانب الطريق، وسط اكتفاء الشبان الذي صودف وجودهم بالتقاط الصور.

وحاول في البداية رجال الاقتراب من الأفعى، إلا أنهم تراجعوا خوفا. وتسبب وجود الحيوان الزاحف وسط شارع في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية بتوقف حركة المرور.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، إن المرأة البرازيلية التي لا تعرف هويتها تحمل قلبا لا يعرف الخوف، مثنية على قدرتها في التعامل مع ثعبان يبلغ طوله مترين ويعرف عنه سميته الكبيرة.

المصدر: سكاي نيوز