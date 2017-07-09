الجنس أثناء الرضاعة.. فيديو يثير الجدل على يوتيوب

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استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زالت ردود الفعل النارية مستمرة رغم مرور عامين على مقطع يوتيوب منذ عامين، تتحدث فيه امرأة تدعى تاشا ميل عن ممارستها الجنس بينما ترضع صغيرها.

الفيديو المذكور يحمل عنوان "هل أمارس الجنس أثناء الرضاعة؟، حيث تحدثت المرأة الشهيرة بلقب الروحانية تاشا ماما لمشتركي قناتها على يوتيوب: "العديد من الأشخاص وجهوا إلي سؤالا مفاده هل يمكن ممارسة الأم الجنس أثناء إرضاعها صغيرها".

وأضافت: "من الأمور التي أتذكرها هو أنني مارست الجنس مع زوجي (السابق) بينما كان ابني الصغير يرضع من صدري".

واستطردت: "إنه أمر ليس سيئا على الإطلاق".

وبلغ عدد مشاهدي الفيديو البالغ مدته 6 دقائق أكثر من 3 مليون مستخدم يوتيوب مع العديد من ردود الفعل والتعليقات.

وفي محاولة للدفاع عن نفسها، ظهرت تاشا في مقطع فيديو جديد قائلة: "فيما يتعلق بفيديو الجنس أثناء الرضاعة، أود توضيح أن الرضيع الصغير لم يكن يستجيب لمحاولاته وضعه على السرير، وكان يرتبط بي 24 ساعة يوميا، لذلك كنت مضطرة إلى ممارسة الجنس وهو نائم على صدري".

وبينما اعترفت بعض النساء خلال التعليقات بممارسة نفس

الشي ء، صبت أخريات جام غضبهن على المرأة.

وقالت امرأة : "لا أريد أن يراني أطفالي أمارس الجنس مع زوجي، إنه أمر غاية في الخصوصية".

وقالت أخرى: "الرضاعة شي ء عظيم، والجنس شي ء عظيم، لكن فعلهما معا أمر مشين".

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا