بالصور: جندية إسرائيلية يسطع نجمها في النت

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شابة إسرائيلية خدمت في وحدة قتالية في الجيش الإسرائيلي تعرض وسائل قتالية متقدمة وهامة. وما هو حلمها الكبير؟ التفاصيل في المقال التالي..

أمسكت الشابة الإسرائيلية، أورين جولي (Orin Julie)، بندقيتها للمرة الأولى، عندما خدمت في الجيش الإسرائيلي. كانت مقاتلة في وحدة خاصة خبيرة بمجال إنقاذ المواطنين العزل.

لقد غيّر عشق هذه الشابة ابنة الثالثة وعشرين للوسائل القتالية الهامة حياتها، فهي تحب التقاط الصور وهي تحمل الأسلحة، مما جعلها مشهدا مميّزا في النت ونجمة الإنستجرام وكذلك في سائر الشبكات الاجتماعية ولديها عشرات آلاف المتابعين من أنحاء العالم.

A post shared by Ｏｒｉｎ Ｊｕｌｉｅ א ו ר י ן ג׳ ו ל י (@orin_julie) on Jan 20, 2017 at 9:26am PST

على صفحتها في الإنستجرام أكثر من 118 ألف متابع وهي تعتبر الإسرائيلية الوحيدة التي تعرض الأسلحة.

وقالت جولي في مقابلات معها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن كل شيء قد بدأ عندما رفعت صورها على الفيس بوك أو الإنستجرام، وهي تُنجز تدريبات عسكريّة وتحمل معدّات قتالية. بعد أن بدأ حسابها في الإنستجرام يكتسب شهرة بدأت تُعرض عليها اقتراحات عمل. توجهت إليها شركة ومعا بدأتا بالتقاط صور مهنية.

وفق أقوالها، فإن البندقية من نوع ‏4‏M هي المفضّلة لديها. وهي تعرب عن حبها أيضاً لبندقية Gilboa Snake Double Barrel AR-15.

أصبحت جولي مشهورة أكثر فأكثر في النت رغم أنها ما زالت في بداية طريقها. فهي تتحدث عن أنها تتلقى اقتراحات عمل من شركات أسلحة من أنحاء العالم؛ فهذه الشركات معنية بأن تعرض أسلحتها وتمثلها في المعارض.

تعتقد أورين أنها ستعمل في مجال الأسلحة وأن هذا المجال هو جزء لا يتجزأ من القوة النسائية العالمية؛ وهي تحلم أن تصبح ممثلة في هوليوود!

المصدر: al-masdar