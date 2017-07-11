ماذا يعني وجود هذه الغمازات أسفل الظهر؟

هذه الغمازات الموجودة اسفل الظهر عند الرجال والنساء تسمى ثقوب ابولو "abollo holes"، حيث تتمركز على جانبي العمود الفقري، ويعود السبب في ظهورها إلى الجينات. ويؤكد العلماء ان هناك سبب ثانوي آخر لوجود تلك الغمازات التي ربما تبدأ بالظهور في سن المراهقة وهو الأكل الصحي، فوجودهم في تلك المرحلة يعتبر مؤشراً على أن جسمك صحي ولا يوجد به اي نوع من السموم وان وزنك الحالي هو وزن مثالي حيث عند زيادة الوزن تختفي تلك الغمازات. وأوضح العلماء ان تلك الغمازات لا تظهر بسبب ممارسة الرياضة وخاصة ان تلك المنطقة لا يوجد بها اي عضل وانما تظهر بسبب عدم وجود دهون متراكمة في تلك المنطقة وهو مؤشر على ان الجسم سليم وصحي .

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