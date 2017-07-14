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فيديو مروع.. مصري يطلق النار على ابنه أمام والدته
أظهر فيديو مروع قيام مواطن مصري بإطلاق النار على ابنه في الشارع، حيث شهد حي السلام بمدينة منفلوط، التابعة لمحافظة أسيوط جنوب مصر، مقتل شاب على يد والده وأمام عيني والدته، رميا بالرصاص.
ويبين مقطع الفيديو أن تاريخ تصويره مساء أمس الخميس.
ويظهر في مقطع الفيديو محاولة الأب بالاعتداء على زوجته فحاول الابن الدفاع عن والدته والتصدي له فقام الأب برفع سلاحه عبارة عن طبنجة وأطلق منها عدة طلقات متفرقة بالجسد فأرداه قتيلاً أمام إحدى الصيدليات بالشارع العمومي، وبعد التأكد من وفاة ابنه قام بالاعتداء على زوجته بالضرب وأثناء ذلك تجمهر عدد من أهالي المنطقة وفر هاربا تاركا جثة نجله ووالدته ومن بصحبتها.
وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث قتل شاب في العقد الثالث من عمره على يد والده بعدة طلقات نارية وسط الشارع العمومي لخلافات أسرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة للمستشفى وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط الجاني.
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- فيديو مروع.. مصري يطلق النار على ابنه أمام والدته
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