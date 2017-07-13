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شاهد.. مصري يحول رحلة طائرة متجهة للقاهرة إلى حفلة طرب
تحولت رحلة طائرة مصرية قادمة من إحدى الدول العربية لمطار القاهرة إلى حفلة غناء، شارك فيها عدد كبير من الركاب بعد قيام شاب مصري بالعزف على الناي ومشاركة صديق له بالطبلة.
ونشر أحد الركاب فيديو للحفلة التي أقامها الشاب المصري، حيث كشف مشاركة الركاب له في الغناء على أنغام أغنيات فلكلورية وشعبية مصرية لاقت استحسان الركاب وإعجابهم.
وطلب الركاب من الشاب المصري طوال الرحلة إمتاعهم بالأغاني الجميلة، حيث حرص على تقديم أغانٍ كثيرة، مثل "الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية" و"طلعت يا ما أحلى نورها"، إضافة لأغنيات أخرى لنجوم الطرب الشعبي مثل محمد طه ومتقال وغيرهما.
الطريف أن الركاب وعقب انتهاء الرحلة صاحبوا الشاب المصري لحين الخروج من بوابة الجوازات بالمطار، مصرين على الاستماع إلى أغانيه وعزفه على الناي، ولم يتركوه إلا على بوابات مغادرة المطار.
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