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جارٌ منزعجٌ من تأوهات جارته خلال ممارسة الجنس.. فماذا فعل؟
لم يطرق الجار باب منزل جيرانه بل أرسل لهم رسالة على موقع إنستغرام، مطالبا جارته بالكف عن التأوه بصوت عالٍ خلال ممارسة الجنس. حدث هذا في برلين وفي تفاصيل الرسالة تحديد للوقت المسموح به للتأوه!
أن يعترض جارك الألماني على الضوضاء أو على أصوات الموسيقى العالية، خاصة في المساء، فهو أمر طبيعي، في بلد يعم بالهدوء وينتشر فيه حب النظام. أما أن يعترض الجار خطياً على تأوه جيرانه بسبب ممارسة الجنس فهو أمر غير معتاد. لكنه حدث في برلين، كما ذكرت صحيفة "تي تسايت" الألمانية الصادرة في مدينة ميونيخ.
إذ نشر أحد سكان بناية سكنية في العاصمة الألمانية رسالة مفتوحة على موقع "إنستغرام" مطالباً جاريه، خاصة جارته، عدم إزعاجه من جديد. وقال في رسالته ملتمساً:" نفرح كلنا جميعا بتمتعكم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. لكن بصورة خاصة نتأمل أن تفعلوا ذلك في أماكن مغلقة نوافذها أو في القبو أو ببساطة في مكان آخر. تأوهاتك المتناغمة، لا تجعلني أنام. وأنا أنام في الحالات الطبيعية بين الساعتين 0 – 7 صباحا. لكنك كنت ليلة البارحة مع الأسف مستمرة في العلاقة الجنسية لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ومن اليوم في الساعة السادسة صباحا بدأتي بممارسته من جديد"....
وحصلت الرسالة على موقع "إنستغرام" على كثير من الردود والمشاركات. وأعرب بعض المعلقين عن تفهمهم لموقف كاتب الرسالة، فيما قال آخرون إنهم مروا بتجارب مماثلة وإنهم سوف يكتبون رسائل مشابهة لجيرانهم.
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