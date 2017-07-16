إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | لبؤة تعوض فقدان أشبالها بإرضاع نمر
المصنفة ايضاً في: منوعات

لبؤة تعوض فقدان أشبالها بإرضاع نمر

لبؤة في محمية بتنزانيا ترضع شبل نمر يقدر عمره بثلاثة أسابيع، وفقا لمنظمة بانثيرا، المعنية بالحفاظ على القطط البرية.

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: العرب اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 142
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
لبؤة تعوض فقدان أشبالها بإرضاع نمر

أعلنت منظمة أميركية لحماية القطط البرية أنها فوجئت بصور لبؤة وهي ترضع نمرا صغيرا في محمية بتنزانيا.

 

وتظهر الصور اللبؤة وعمرها 5 أعوام وهي ترضع شبل نمر يقدر عمره بثلاثة أسابيع، وفقا لمنظمة بانثيرا، المعنية بالحفاظ على القطط البرية.

 

وقالت المنظمة في بيان صحافي إنه تم توثيق حالات رضاعة وتبنّ من نفس النوع بين القطط البرية والحيوانات البرية الأخرى، إلا أن حالات الرضاعة والتبني بين حيوانات من نوع آخر هي أمر غير معتاد للغاية. وقالوا إن هذا هو أول دليل يشاهدونه على إرضاع لبؤة لشبل نمر.

 

وقال ليوك هنتر، رئيس منظمة بانثيرا “هذه حالة فريدة حقا.. لا أعرف مثالا آخر للتبني بين الأنواع أو الرعاية مثل هذا بين القطط الكبيرة في البرية”.

 

وتابع أن اللبؤة أنجبت مؤخرا أشبالا مما جعلها “مستعدة من الناحية الفسيولوجية” لرعاية القطط الصغيرة. وشبل النمر بالضبط تقريبا في سن أشبالها ومشابه جسديا لهم.

 

وأضاف هنتر أنه على الرغم من أن اللبؤة الأم “غمرها دافع الأمومة القوي”، فإن سبب قيامها بإرضاع شبل النمر لا يزال غامضا. وقال إنه من الممكن أن تكون قد فقدت أشبالها، ووجدت شبل النمر وهي في حالتها المفجعة.

المصدر: العرب اللندنية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)