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لبؤة تعوض فقدان أشبالها بإرضاع نمر
لبؤة في محمية بتنزانيا ترضع شبل نمر يقدر عمره بثلاثة أسابيع، وفقا لمنظمة بانثيرا، المعنية بالحفاظ على القطط البرية.
أعلنت منظمة أميركية لحماية القطط البرية أنها فوجئت بصور لبؤة وهي ترضع نمرا صغيرا في محمية بتنزانيا.
وتظهر الصور اللبؤة وعمرها 5 أعوام وهي ترضع شبل نمر يقدر عمره بثلاثة أسابيع، وفقا لمنظمة بانثيرا، المعنية بالحفاظ على القطط البرية.
وقالت المنظمة في بيان صحافي إنه تم توثيق حالات رضاعة وتبنّ من نفس النوع بين القطط البرية والحيوانات البرية الأخرى، إلا أن حالات الرضاعة والتبني بين حيوانات من نوع آخر هي أمر غير معتاد للغاية. وقالوا إن هذا هو أول دليل يشاهدونه على إرضاع لبؤة لشبل نمر.
وقال ليوك هنتر، رئيس منظمة بانثيرا “هذه حالة فريدة حقا.. لا أعرف مثالا آخر للتبني بين الأنواع أو الرعاية مثل هذا بين القطط الكبيرة في البرية”.
وتابع أن اللبؤة أنجبت مؤخرا أشبالا مما جعلها “مستعدة من الناحية الفسيولوجية” لرعاية القطط الصغيرة. وشبل النمر بالضبط تقريبا في سن أشبالها ومشابه جسديا لهم.
وأضاف هنتر أنه على الرغم من أن اللبؤة الأم “غمرها دافع الأمومة القوي”، فإن سبب قيامها بإرضاع شبل النمر لا يزال غامضا. وقال إنه من الممكن أن تكون قد فقدت أشبالها، ووجدت شبل النمر وهي في حالتها المفجعة.
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