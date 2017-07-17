شذوذ في حديقة السبكي بدمشق

تداول ناشطون صورة لفتاتين مراهقتين شاذتين جنسياً تم التقاطها في حديقة السبكي بدمشق

تتعدد العوامل الداخلية التي تساهم في انتشار الشذوذ الجنسي، و أول هذه العوامل تبدأ من الأسرة التي ينشأ فيها الطفل، والتي تساهم بشكل كبير في تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه.

هذا ويساهم المجتمع بدور كبير في تفشي هذه الظاهرة وقبولها، ويبدأ دور هذا المجتمع في المدارس والجامعات التي تعتبر المصدر الثاني للثقافة الجنسية من بعد الأهل.

هذا وقد تداول ناشطون صورة لفتاتين مراهقتين شاذتين جنسياً تم التقاطها في حديقة السبكي بدمشق!