فتيات عاريات تماماً يتبرجن في العاصمة السورية دمشق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2017 صوراً لفتيات وهن عاريات بشكل كامل يتجولن في شوارع العاصمة السورية دمشق.

وانتشرت هذه الصور كالنار في الهشيم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية دون إيضاح أي تفاصيل حول تلك الصور التي أثارت اهتماماً كبيراً ولاقت صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي مكتفية بالقول إنها لفتيات يتبرجن في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق.

وعلق البعض على تلك الصور بنوع من السخرية والفكاهة فقال: “هذه الصور بالتأكيد في السعودية للتغطية على صور الأميرات التي ظهرت مؤخراً” بينما علق آخر أنها لعبة مخابراتية للتجييش ضد طرف معين فيما اعتبر أحدهم أن نشر هذه الصور لكسب المزيد من الشهرة والإعجابات لصالح الصفحة التي بثت تلك الصور.

وانتشرت مؤخراً في العاصمة دمشق بيوت الدعارة التي تديرها قوات النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية الموالية لها مستغلة حاجة الكثير من العائلات الفقيرة التي تعيش أوضاعاً مأساوية وسط حالة من الفلتان الأمني وكثرة جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل في حارات وشوارع دمشق بسبب انشغال ميليشيات النظام باستغلال المواطنين وجمع الأموال على حسابهم.

المصدر: مرآة سوريا