- فتيات عاريات تماماً يتبرجن في العاصمة السورية دمشق
- شذوذ في حديقة السبكي بدمشق
- استعادة الموصل وعودة العراق
- سوريا: هل هو الفصل الأخير؟
- تفاصيل أول عملية اغتيال سياسي في أستراليا
- منظمة أسترالية: احظروا عمولات سماسرة الرهن العقاري
- في أستراليا.. الغاز يحدد أسعار الطاقة
- استخبارات الداخلية العراقية: البغدادي لا يزال على قيد الحياة
- بدون تعليق
- أستراليا تعتزم تيسير إجراءات نشر الجيش في «الأحداث الإرهابية»
- توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017
- فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس
- من 'فتح الإسلام'.. إلى 'داعش'
- «داعش» الذي في أنفسنا
- نهاراتُ بيروت المشحونة بالتوتّرات لا تُشبِه لياليها... المسكونة بالفرح
- هل يطلق «حزب الله» هجوم جرود عرسال بالتزامن مع زيارة الحريري واشنطن؟
- السلسلة تنازع
- عون لـ«السلامة المالية».. واشتباك داخلي يتفاعل في «الطاقة»
- النازحون عامل فرقة أم وحدة لمسيحيي لبنان
- مصدر: ثمة من يُحضّر لمعركة عرسال مع ترك مجال للتسويات
- حركة الأسواق تُسقط مقولة الصيف الواعد
- ضيفٌ ثقيل في ساحة النجمة
- أزمة النازحين الحقيقية: إلى أي سوريا سيعود كل منهم؟
- جعجع يرشّح حواط في جبيل: القوات «ما بتحمل» فارس سعيد
- عندما يدفع الردع إسرائيل إلى «التعقّل»: لندع المدنيين جانباً!
فتيات عاريات تماماً يتبرجن في العاصمة السورية دمشق
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2017 صوراً لفتيات وهن عاريات بشكل كامل يتجولن في شوارع العاصمة السورية دمشق.
وانتشرت هذه الصور كالنار في الهشيم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية دون إيضاح أي تفاصيل حول تلك الصور التي أثارت اهتماماً كبيراً ولاقت صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي مكتفية بالقول إنها لفتيات يتبرجن في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق.
وعلق البعض على تلك الصور بنوع من السخرية والفكاهة فقال: “هذه الصور بالتأكيد في السعودية للتغطية على صور الأميرات التي ظهرت مؤخراً” بينما علق آخر أنها لعبة مخابراتية للتجييش ضد طرف معين فيما اعتبر أحدهم أن نشر هذه الصور لكسب المزيد من الشهرة والإعجابات لصالح الصفحة التي بثت تلك الصور.
وانتشرت مؤخراً في العاصمة دمشق بيوت الدعارة التي تديرها قوات النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية الموالية لها مستغلة حاجة الكثير من العائلات الفقيرة التي تعيش أوضاعاً مأساوية وسط حالة من الفلتان الأمني وكثرة جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل في حارات وشوارع دمشق بسبب انشغال ميليشيات النظام باستغلال المواطنين وجمع الأموال على حسابهم.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- فتيات عاريات تماماً يتبرجن في العاصمة السورية دمشق
- شذوذ في حديقة السبكي بدمشق
- توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017
- لبؤة تعوض فقدان أشبالها بإرضاع نمر
- مصريون يقاومون العطش وارتفاع الأسعار بالتين الشوكي
- رجل أعمال إسرائيلي الأصل يقدم طلاء أظافر حلال للسيدات المسلمات
- تعرَّف على الرجل الذي ربما يكون قد أنجب 200 طفل سراً
- حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017
- جارٌ منزعجٌ من تأوهات جارته خلال ممارسة الجنس.. فماذا فعل؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)