هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية

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هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
ربما لا تهتم كثيراً بالإضافات على ساندويتشك المفضل في ماكدونالدز، ولكن لا تنس أبداً مذاق البطاطا الشهيرة التي يتميز بها ماكدونالدز، والتي لن تجدها في مطعم آخر، هل سألت نفسك يوماً ما هي مكوناتها؟ هي ليست بطاطا تقليدية كالتي تقوم بإعدادها في المنزل بالتأكيد.
تتميز بطاطا ماكدونالدز بنكهة اللحم البقري الطبيعي، والتي تجدها واحدة في جميع فروعه حول العالم، لا نعرف الكثير عن مكونات بطاطا ماكدونالدز المقلية المعشوقة والتي تجعلها لذيذة للغاية. ومع ذلك، يعني ذلك أن البطاطا ليست مجرد نبات! لأن مذاقها الفريد مستمد في الحقيقة من الحليب، بحسب موقع The Independent.
وبحسب موقع الشركة، تُدرج هذه النكهة على القائمة وتحتوي على "قمح وحليب كمكونات مبدئية". وأثناء عملية التحليل بالماء، تتحلل البروتينات الموجودة في القمح والحليب بالماء ويُضاف المذاق اللذيذ بطعم اللحم إلى البطاطا الشهية.
ويعرض موقع الشركة مكونات البطاطا الشهيرة: البطاطا، زيت الخضراوات (زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت فول الصويا، زيت فول الصويا المهدرج، نكهة لحم البقر الطبيعية [مشتقات القمح والحليب]، سكر العنب، حمض الصوديوم بيروفوسفات (للحفاظ على اللون)، الملح.
ماكدونالدز لا تستخدم نوعاً خاصاً من البطاطا، وإنما تصنعها من كافة أنواع البطاطا التي يجري تقشيرها وتقطيعها وقلْيها جزئياً ثم تعبئتها كي تُشحن إلى المطاعم. وتُقْلى البطاطس أولاً في المصانع ثم في الفروع المختلفة مرة أخرى.
ويقول ماريو دوبويس، مدير الإنتاج في شركة McCain التي توفر البطاطا المقلية لماكدونالدز في كندا، "بعد تقطيع البطاطا، نضع الشرائح داخل وعاء السلق لإزالة السكر الطبيعي عن الشرائح".
ويوضح دوبويس في مقطع فيديو من خلف الكواليس يُظهر كيفية إنتاج البطاطس "بعد عملية السلق الخفيف، نضيف محلول الديكستروز لنحصل على ذلك الشكل الجميل الذي نراه في المطاعم. كما نضيف أيضاً مكوناً إلى شرائح البطاطس للتأكد من منع المنتج من الانكسار على طول العملية".
كما تعهدت الشركة باستخدام بيض الدجاج غير الحبيس بحلول 2025 وأعلنت عن استخدام أدوات المائدة القابلة لإعادة التدوير في 1400 مطعم.
ومن ضمن المكونات الأخرى المستخدمة في البطاطس المقلية بيروفوسفات حمض الصوديوم للحفاظ على اللون، وزيت فول الصويا المهدرج بالإضافة إلى الملح لتقوية مذاق الأومامي اللذيذ.
مذاق الأومامي هو أحد المذاقات الخمسة التي يتعرف لسان الإنسان عليها، وهي الحلو والحامض والمر والمالح والأومامي، وهو المذاق الذي اكتشفه اليابانيون، ويمكن وصفه باللذيذ، ويتضح بقوة في اللحوم المصنعة والمقددة والأجبان القديمة وصلصة السمك والطماطم المطهية.
تحتوي عبوة البطاطا الخاصة بوجبة الأطفال Happy Meal على غرام بروتين و5 غرامات و15 غراماً كاربوهيدرات و110 سعرات حرارية.
بينما تحتوي العبوة الصغيرة على 230 سعرة حرارية، والعبوة المتوسطة تحتوي على 340 سعرة حرارية، أما الحجم الكبير فيحتوي على 510 سعرات حرارية.
أما سندويتش بيغ ماك ذو شريحة البرغر الواحدة فيحتوي على 540 سعرة حرارية، أما دابل كوارتر باوندر بالجبن فسعراته الحرارية 770.
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- هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
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