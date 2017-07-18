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أول عروس عربية تشعل زفافها بالرقص على أغنية ديسباسيتو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس أشعلت حفل زفافها برقصة جماعية شاركتها فيها صديقاتها على أغنية ديسباسيتو الشهيرة، للنجمين لويس فونسي ودادي يانكي.
اعتبر رواد السوشيال ميديا أن العروس هي أول عربية تشعل حفل زفافها بهذه الأغنية، التي حققت ديسباسيتو نجاحًا مذهلاً في وقت قياسي بعد أن بلغت نسبة مشاهداتها أكثر من 2.5 مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب".
واحتلت الأغنية المركز الخامس في ترتيب أكثر الفيديوهات مشاهدة على الإطلاق، ومرشحة بقوة للقفز للمركز الأول قبل نهاية العام.
كما تسببت الأغنية، في زيادة اهتمام السياح بدولة بورتوريكو، وأفادت تقارير إخبارية صادرة عن صحف بورتوريكية، أن السبب يعود إلى المشاهد والمعالم السياحية الطبيعية المميزة التي ظهرت في كليب الأغنية.
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