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الرئيسية | منوعات | هيئة الأمر بالمعروف تتحرك ضد فتاة ظهرت بلباس "غير محتشم" في أشيقر بالسعودية
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

هيئة الأمر بالمعروف تتحرك ضد فتاة ظهرت بلباس "غير محتشم" في أشيقر بالسعودية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 128
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المعروفة بـ "مودل خلود" بسبب بملابسها، أعلنت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أنها رصدت مقطع فيديو لفتاة بلباس مخالف، يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن المتحدث باسم فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن الهيئة قامت بإجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

وكان مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه خلود في القرية التراثية بأشيقر، قد لاقى انتقادات واسعة وسط مطالب بالقاء بالقبض على الفتاة والشاب الذي صوّرها بعد أن اعتبر عدد من المغردين أنهما تحديا القوانين والعادات في المملكة، فيما كان لنشطاء آخرين رأي آخر.

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