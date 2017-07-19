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"فتاة الشورت" في قبضة الشرطة السعودية

آخر تحديث: منذ 53 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 108
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ذكرت قناة الإخبارية السعودية، أمس الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2017، أن الشرطة ألقت القبض على امرأة سعودية بسبب تسجيل فيديو انتشر على الإنترنت، تظهر فيه وهي تتجول في شارع خالٍ من الناس، مرتدية تنورة قصيرة وقميصاً يكشف جزءاً من بطنها.

 

وأثار الفيديو غضب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي في البلد المحافظ، وقد نفَّسوا عن غضبهم باستخدام وسم (هاشتاغ) يطالب بمحاكمة "العارضة خلود"، في إشارة إلى ما قالوا إنه اسمها على تطبيق سناب شات.

 

ونشر الكثير من المعارضين للفيديو صوراً منه وقد طمسوا ساقيها العاريتين والجزء السفلي من بطنها.

 

وقالت الإخبارية على حسابها بموقع تويتر "شرطة الرياض ضبطت امرأة ظهرت بلباس غير محتشم في أشيقر، وأحالتها للنيابة العامة".

 

 

وكانت باحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش قد قالت إن أي محاولة لإلقاء القبض على "المودل" السعودية خلود اليافعي أو تجريمها يعدّ "انتهاكاً لحقها في حرية التعبير"، في الوقت الذي أعلن فيه مصدرٌ في الشرطة أن قضيتها أصبحت بيد النائب العام.

 

وكانت خلود أثارت الجدل بسلسلة مقاطع فيديو نشرتها على الشبكات الاجتماعية، بعدما ظهرت تتجول بملابس "لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية" - كما وصفها البعض - في منطقة أشيقر شمال شرق العاصمة الرياض.

 

وكان المتحدث باسم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض محمد بن إبراهيم السبر، قال إن الهيئة قامت بإجراء ما يلزم حيال هذه المخالفة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك، وبحسب النسخة العربية من موقع CNN الأميركي.

المصدر: هافينغتون بوست

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