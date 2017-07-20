- السبب الغريب وراء اختراع الـ Baby Doll
- الحريري يحتاج الى ميقاتي.. ليخوض ″فرعية طرابلس″!
- “التشريع الانتخابي” يهدّد بتداعيات فوضوية
- عون ينتقد إقرار السلسلة بلا تمويل.. والضرائب تفجِّر موجة اعتراضات
- عن الحرب بين النفط والغاز: لا مرجعية عربية.. والخلافات تلتهم المستقبل!
- نزاع بقاعصفرين وبشري حول القرنة السوداء.. يتحوّل سياسياً!
- سارة أبي كنعان تنشر صورتها بالبكيني
- سابقة إسرائيلية: يتعين على النساء المُطلقات دفع مصاريف الأطفال
- جبال تيانزي : حينما تجمع الطبيعة بين الواقع والخيال
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2017
- الخارجية الأميركية تشيد بتعاون قطر لمحاربة الإرهاب
- النظام القطري
- السلسلة طُويَت وصفحة التداعيــات فُتِحت...
- الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
- البرلمان اللبناني يسدل الستار على «السلسلة»: إقرار تمويلها والتنفيذ «أوتوماتيكياً» بعد شهر
- ضغوط على حزب الله لتأجيل معركة «الجرود» بعد زيارة الحريري الأميركية
- خليل: اقتحمنا المحرّمات ولا تداعيات... والتهويل مُفتعل.. قائد الجيش تفقد جرود عرسال ــ بعلبك ومصادر عسكريّة: ممنوع دخول المسلّحين
- سلسلة الرتب «فتيلٌ» مالي يضاعِف القلق على استقرار لبنان
- الضرائب الجديدة لا تستهدف متوسطي الدخل وحدهم
- أصحاب الحقوق في السلسلة: ربط النزاع
- أستراليا: في عهد روني العويك وسليم مهاجر.. فضيحة مالية في سجلات بلدية أوبرن
- القضاة يعتصمون دفاعاً عن امتيازاتهم
- الدول إذ تصنع الإرهاب وتحاربه وتعيد إنتاجه
- البرلمان الروسي يصادق على بروتوكول اتفاق نشر قوات في سورية
- نوير قائداً جديداً لبايرن ميونيخ
السبب الغريب وراء اختراع الـ Baby Doll
هل سألتِ نفسكِ يوماً كيف تم اختراع قمصان النوم القصيرة أو Baby Doll المفضلة لدى النساء والزوجات الجدد بشكل خاص؟ إليكِ في ما يلي السبب الغريب الذي دعا الى تصميم قميص النوم النسائي القصير، وفق ما جاء في موقع “عائلتي”:
قمصان النوم القصيرة من أكثر الأزياء انتشارا حول العالم وهي كغيرها من الأغراض والتصميمات لم تنفّذ بالطريقة التي هي عليها بالصدفة ومن دون أي سبب.
أما السبب الغريب الذي دعا الى تصميم قميص النوم النسائي القصير فيعود الى العام 1941 عندما دخلت الولايات المتحدة الأميركية الحرب العالمية الثانية مما أدى الى أزمة كبيرة في البلاد وشملت هذه الأزمة الأقمشة فندرت وبات من الصعب استيرادها من الخارج.
فلم يعد بإمكان مصممي الأزياء تصنيع قمصان كتلك الفخمة التي كانت سائدة آنذاك ذات القطعتين الطويلتين، لذلك عمدوا الى الإستغناء عن ملابس النوم والقمصان التقليدية واستبدلوها بالـ Baby Doll، القميص النوم الشهير حاليا والذي لا يحتاج الى كميات كبيرة من القماش وقد لاقى إقبالا كبيرا حينها ولا يزال حتى يومنا هذا بألوان وتصميمات مستحدثة ومختلفة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- السبب الغريب وراء اختراع الـ Baby Doll
- سابقة إسرائيلية: يتعين على النساء المُطلقات دفع مصاريف الأطفال
- جبال تيانزي : حينما تجمع الطبيعة بين الواقع والخيال
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2017
- "فتاة الشورت" في قبضة الشرطة السعودية
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2017
- هيئة الأمر بالمعروف تتحرك ضد فتاة ظهرت بلباس "غير محتشم" في أشيقر بالسعودية
- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
- أول عروس عربية تشعل زفافها بالرقص على أغنية ديسباسيتو
- هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)