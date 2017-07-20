السبب الغريب وراء اختراع الـ Baby Doll

هل سألتِ نفسكِ يوماً كيف تم اختراع قمصان النوم القصيرة أو Baby Doll المفضلة لدى النساء والزوجات الجدد بشكل خاص؟ إليكِ في ما يلي السبب الغريب الذي دعا الى تصميم قميص النوم النسائي القصير، وفق ما جاء في موقع “عائلتي”:

قمصان النوم القصيرة من أكثر الأزياء انتشارا حول العالم وهي كغيرها من الأغراض والتصميمات لم تنفّذ بالطريقة التي هي عليها بالصدفة ومن دون أي سبب.

أما السبب الغريب الذي دعا الى تصميم قميص النوم النسائي القصير فيعود الى العام 1941 عندما دخلت الولايات المتحدة الأميركية الحرب العالمية الثانية مما أدى الى أزمة كبيرة في البلاد وشملت هذه الأزمة الأقمشة فندرت وبات من الصعب استيرادها من الخارج.

فلم يعد بإمكان مصممي الأزياء تصنيع قمصان كتلك الفخمة التي كانت سائدة آنذاك ذات القطعتين الطويلتين، لذلك عمدوا الى الإستغناء عن ملابس النوم والقمصان التقليدية واستبدلوها بالـ Baby Doll، القميص النوم الشهير حاليا والذي لا يحتاج الى كميات كبيرة من القماش وقد لاقى إقبالا كبيرا حينها ولا يزال حتى يومنا هذا بألوان وتصميمات مستحدثة ومختلفة.