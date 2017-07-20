أبرز المشاهير الذين وقعوا في حب شخصيات من أصول عربية

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الحب من أسمى المشاعر التي لا تعترف بدين أو عرق أو زمان أو مكان، وذلك ما تبرهنه قصص الحب التي نشأت بين نجمات ونجوم عالميين، ورجال ونساء من أصول عربية، منها ما توج بالزواج، وأخرى لم تتعد مرحلة الارتباط.

أحدث هذه القصص، الخبر غير المؤكد بعد عن علاقة تجمع عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل بميلياردير من أصول مصرية هو لويس كاميليري، بينما أصبحت قصة ارتباط الشاب المصري نايل نصار بجنيفر كاثرين غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، محط أنظار الكثيرين.

المصدر: رصيف22