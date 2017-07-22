دراسة: البريطانيون الأكثر ترحيباً بالمنتجات التركية!

أجرت شركة TNS المستقلة إحصائية لصالح وزارة التجارة والصناعة التركية، قامت من خلالها بدراسة مدى تقبل شعوب العالم للمنتجات التركية المُصدّرة لهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن الشعب البريطاني سجل أعلى نسبة بين الشعوب التي ترحب باستخدام المنتجات التركية، حيث قدرت نسبة إقبال البريطانيين على المنتجات التركية بما يقارب 85%، يليه كل من الشعب الفرنسي بنسبة وصلت إلى 77%، والهندي بحوالي 74%.

رئيس مجلس المُصدّرين الأتراك محمد بيوك آكشي أوضح لصحيفة Takvim التركية، أن هذه الإحصائية شملت 6 قطاعات تجارية وصناعية مختلفة، وشملت 26 دولة من بين أكثر الدول التي تُصدر لها تركيا منتجاتها.

وشملت الإحصائية 2520 مقابلة، إلى جانب التواصل مع 30 شركة في قطاعات مختلفة. بعدها، تم تصنيف النتائج ضمن 3 مبادئ وهي: نسبة الارتياح تجاه المنتجات التركية، ونسبة الارتياح تجاه تركيا، ونسبة الارتياح فيما يتعلق بالعلامة التجارية الجديدة.

وفيما يتعلق بموقف مواطني تلك الدول بشأن المنتجات التركية، فإن موقف 88% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع كانت إيجابياً، في حين أفاد حوالي 62% منهم أنهم يفضلون المنتجات التركية مقارنة بغيرها من المنتجات.

آكشي أقر بأن نسبة تقبّل المنتجات التركية في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام وصلت إلى 59%، مرجعاً تراجع الإقبال إلى تراجع الهولنديين عن شراء المنتجات التركية بنسبة 49%، وبولندا بنسبة 54%، وألمانيا بـ 57%.

أما فيما يتعلق بموقف مواطني تلك الدول من تركيا، فقد كان موقف حوالي 60% منهم إيجابياً، في حين كانت وجهة نظر 12% منهم سلبية.

وفي سياق متصل، بيّن آكشي أن الشركات الإسبانية سجلت أعلى نسبة من حيث موقفهم الإيجابي تجاه تركيا، حيث قدرت بحوالي 80%، تليها الشركات الألمانية والهندية بنسبة وصلت إلى 79%. فضلاً عن ذلك، سجل قطاع المواد الكيميائية والسجاد والمنسوجات أعلى نسبة فيما يتعلق بالموقف الإيجابي تجاه تركيا مقارنة ببقية القطاعات المختلفة.

المصدر: هافينغتون بوست