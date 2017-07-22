بالفيديو: خطيبته السابقة خلعت حذاءها ورقصت أمام عروسه لاستفزازها!

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أرادت ابنة عم العريس وخطيبته السابقة استفزاز العروس التي تركها من أجلها، فخلعت حذاءها ووضعته أمامها وبدأت في الرقص في محاولة منها لإثارة غيرتها وغضبها.

وتعاملت العروس مع الموقف بذكاء وهدوء تحسد عليه، فلم تستدرج لمحاولات خصمتها إفساد عرسها، وبادلتها الرقص ببرود وهدوء أعصاب تحسد عليه حتى يئست الأخيرة من تنفيذ مخططها وانصرفت.