شاهد فاكهة على الانترنت.. خصص لها أرضاً ليزرعها وحقق أرباحا عالية

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بمجرد أن تعرف عليها على الإنترنت، قرر التركي محمود يوكسال، أن يجرب زراعة "فاكهة التنين"، فكان الأمر باب خير بالنسبة له.

حكاية "يوكسال" مع زراعة فاكهة التنين بقضاء "غازي باشا" بأنطاليا، بدأت العام الماضي عندما تعرف على تلك الفاكهة على الإنترنت وبدأ بزراعتها على دونم واحد (ألف متر مربع) الموسم الماضي، قبل أن يرفع مساحة الأراضي التي زرع فيها الفاكهة إلى 6 دونمات في الموسم الحالي.

وفي حديثه لمراسل الأناضول، قال يوكسال، إنه يبيع الثمرة الواحدة من فاكهة التنين التي تستخدم في صناعة الأدوية والآيس كريم وسلطات الطعام، بـ15 ليرة تركية (ما يعادي 4 دولارات وربع).

وأضاف أن وزن الثمرة الواحدة من فاكهة التنين تبلغ ما بين 300 غرام وكيلو غرام واحد، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تبلغ أرباحه من بيعها في الموسم الجاري 160 ألف ليرة تركية (حوالي 45 ألف دولار).

ولفت يوكسال إلى أنه ينتج الفاكهة المذكورة طبيعيًا دون استخدام أدوية أو أسمدة كيماوية، منوها بأنه كان يعمل في وقت سابق في زراعة الطماطم والخيار إلا أنه ألغى ذلك وقرر بزراعة فاكهة التنين التي لا تحتاج إلى جهد واهتمام يذكر.

تجدر الإشارة إلى أن فاكهة التنين تحتوي على العديد من الفيتامينات بينها "B1-B2-B12" فضلا عن تركيز عال من فيتامين C وألياف ومعادن كثيرة.

وتزرع فاكهة التنين ذات اللون الأحمر، في المناطق الآسيوية كإندونسيا، وتايوان وفيتنام وتايلاند، والفلبين، وماليزيا وغيرها، وكذلك في المناطق المطلة على البحر المتوسط من تركيا مثل مرسين وأضنة وأنطاليا وغيرها، وتزهر ثمارها في الليل لذا تُسمى أيضًا بسيدة المساء أو ملكة الليل أو زهرة القمر.

المصدر: هافينغتون بوست