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هل شاهدت أحداً باغته الموت بهذه السرعة؟.. شاهد فيديو لمذيعة شهيرة سقطت عليها نخلة فقتلتها
وثق مقطع فيديو لكاميرات مراقبة مثبتة في أحد شوارع الهند، لحظة موت مذيعة هندية شهيرة تدعى، كانشان ناث، وذلك إثر سقوط نخلة عليها، حيث وافتها المنية في المشفى.
ويظهر المقطع المذيعة وهي تسير في الشارع بالقرب من منزلها بضاحية "شمبور" في مومباي، وفي لحظة مباغتة هوت نخلة على رأسها لترديها أرضا، ومن ثم تجمع المارة وأبعدوا عنها الشجرة القاتلة، واستدعوا الإسعاف.
وتم نقل المذيعة إلى المشفى على الفور، حيث أصيبت في نزيف حاد في المخ، مما أدى إلى وفاتها في اليوم التالي.
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