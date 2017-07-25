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فهد يأكل "خنزير بري" حيًا
نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مقطع فيديو صادم ظهر فهد جائع يأكل "خنزير بري" حيًا، بينما استطاع أحد السياح توثيق هذا المشهد الصادم للحياة البرية، أثناء قيامه برحلة سفاري فى جنوب افريقيا.
وظهر الفهد وهو مسيطر تمامًا على فريسته من خلال شل الحركة تمامًا، ولكن الغريب أنه لم يجهز عليها، وبدأ فى التهامها وهو حية، بينما يطلق الخنزير البري صراخ من شدة الألم بشبه صراخ الأطفال.
ونشر السائح الفيديو على مواثع التواصل الإجتماعى، وحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة فى 24 ساعة فقط، وانهالت التعليقات التى أصاب أصجابها الصدمة من تصرف الفهد.
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