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حملة السيقان المكشوفة للسعوديات
يثير اعتقال العارضة والمدوّنة السعودية خلود بتهمة ارتداء تنورة قصيرة مسيرات احتجاجية لنساء يعرضن سيقانهن وهي مكشوفة
يظهر مرة أخرى المس بحقوق النساء السعوديات، ولكن النساء لا يصمتن في هذه المرة. وفق تقارير سعوديّة وردت يوم الثلاثاء الماضي، (18.07.17) فإن عارضة الأزياء والمدوّنة السعودية خلود اليافعي من مدينة أشيقر شمال شرق الرياض قد مثلت أمام النيابة العامة بتهمة "خدش الحياء والسير في الشّارع شبه عارية".
وفي أعقاب اعتقالها، بدأت نساء سعوديّات ورجال أيضا، بالتعبير عن غضبهم ضد اعتقالها رافعين صورا تكشف فيها عن سيقانهن في شبكات التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ #حملة_تصوير_السّيقان. بادرت إلى حملة هذا الهاشتاغ المدوّنة السعودية، إيمان العتابي، التي قالت في وسائل الإعلام السعودية أنه بمجرد فك سراح مودل خلود اليافعي، تم إنهاء الحملة، وهناك سعوديات أرسلن إليها صورا للحملة، بسبب خوفهن من المشاركة فيها علانية خوفا من الأهل علي تويتر.
تضامنا مع الأخوات في السعودية— Medusa LaMia (@illuminatiuae) July 19, 2017
جسمك ملكك لوحدك و ليس شركة متعددة الأسهم#حمله_تصوير_السيقان pic.twitter.com/Ms3ubgn6ak
ويُشار إلى أن خلود اعتُقِلت بعد نشر فيلم فيديو في النت حيث تظهر فيه وهي تمشي في شارع وحدها، وترتدي تنورة قصيرة. جاء اعتقالها، على ما يبدو، بسبب غضب بعض المتصفِّحين الذي شاهِدوا مقطع الفيديو، وبعد أن خبروا الشرطة بالقضية وطلبوا تدخلها. لم تؤدِ خلود إلى ضرر بمشاعر المارة، حيث لم يكن أحد سواها في الشارع. ومن المثير للسخرية أن الأشخاص الذين دخلوا إلى الرابط لرؤية مقطع الفيديو بمحض إرادتهم هم الذين ادعوا أنهم شعروا بالمس بمشاعرهم عند رؤية لباس خلود.
سيقاني رمز حريتي
سيقاني رمز حريتي
سيقاني رمز حريتي
سيقاني رمز حريتي
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