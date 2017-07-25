مشاهد ساحرة لطيور الفلامينغو في بحيرة الملح وسط تركيا

بعد خروجها من بيوضها، تشق صغار الفلامنغو طريقها للحياة على بحيرة الملح التركية، وسط مشاهد ساحرة.

ويتكاثر نحو 10 آلاف زوج من طيور الفلامنغو المهددة بالانقراض، سنويا، في محمية بمنطقة البحيرة الواقعة وسط تركيا.

وتشكل مشاهد سير طيور الفلامنغو وصغارها على طبقة الملح، لوحات فنية طبيعية، تجذب عشاق التصوير.

وتشهد بحيرة الملح "طوز غولو" في تركيا، تكاثر آلاف من طيور الفلامنغو، التي تلجأ إليها في أوقات معينة من السنة، بغرض التكاثر والحصول على الغذاء.

وترقد إناث الطيور على البيض، إلى أن تخرج صغارها منه، ومع نمو فراخها، تبدأ التدرب على الطيران في منطقة البحيرة، ومع حلول سبتمبر/ أيلول، تغادر المنطقة.

وتقع البحيرة عند تقاطع حدود ولايات أنقرة وقونيا وأقصراي، وتستخرج منها كميات كبيرة من الملح.

المصدر: الأناضول