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شابة برازيلية... أجمل قائدة طائرة على الإطلاق!
انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنّها لأجمل قائدة مروحية على الإطلاق!
وفي التفاصيل، فقد تبين أنّ الشابة لوانا توريس البالغة من العمر 27 عاماً، قررت اكتشاف العالم من خلال السفر بمروحيتها الخاصّة.
يُشار إلى أنّ لوانا من ريو دي جينيرو تحظى بمتابعة أكثر من 60 ألف شخص عبر انستغرام.
وقد سافرت الشابة حتى الآن إلى 28 بلداً من خلال مروحيتين الأولى من نوع Robinson R22 والثانية Robinson R44.
يُشار إلى أنّ لوانا تعلمت من شقيقها الكثير عن قيادة الطائرات لأنّه هو أيضاً كان قائداً للمروحيات.
الجدير ذكره، أنّ الشابة درست العلوم الاقتصادية ولكنها لا تعمل في هذا المجال حاليا لأنّها بعد التخرج درست في كلية الطيران لتحقق حلمها.
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