وزيرة فرنسية كانت مؤلفة لكتب متعة جنسية

وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا

أشارت صحيفة L'Express لاحتمال قيام وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا، بكتابة عدة كتيبات جنسية فكاهية مستخدمة الاسم المستعار ماري مينيللي.

وذكرت الصحيفة أنه يحتمل أن تكون مارلين سكيابا هي التي ألفت الكتب الجنسية: "تجرأوا على تكوين صداقة جنسية" و" كيف يمكن تحويل أي شاب إلى Brad Pitt خلال 30 يوما" وغيرها.

والسبب الذي دفع الصحفيين للشك بأن ماري مينيللي (Marie Minelli) - ليس أكثر من اسم مستعار، كان قيام مارلين سكيابا بالقول في مقابلة في إبريل 2011، إنها كتبت " كتابا عن الطلاق" لصالح دار النشر La Musardine .

وفي أكتوبر عام 2011 طرحت دار النشر المذكورة للبيع كتابا عن الطلاق، ولكن من تأليف مينيلي ولكن دار بيع الكتب الكندية Archambault ذكرت على موقعها في الانترت أن مؤلفة الكتاب هي سكيابا وذلك على الرغم من وجود اسم مؤلفة أخرى على غلاف الكتاب.

ولكن مكتب الوزيرة، وفقا للصحيفة، نفى أن يكون اسم "ماري مينيللي" يخفي في الواقع مارلين سكيابا ونشر بعض المسؤولين في الوزارة رقم هاتف الكاتبة مينيللي..

وعلى الرغم من أن الصحفيين لم يتمكنوا من لقاء مينيللي شخصيا إلا أنها قالت لهم إنها مقربة من سكيابا ولكنها لا تستعين بها خلال تأليف الكتب الجنسية، وأضافت مينيللي إن العقد حول تأليف الكتاب عن الطلاق وقع في البداية مع سكيابا ولكن الاخيرة اعتذرت لعدم وجود الوقت وهو ما دفع مينيللي لتنفيذ العمل..

وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا

المصدر: RT