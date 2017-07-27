مقدمة برامج إيرانية "محافظة" تهز الشارع الإيراني

شهد الشارع الإيراني، يوم أمس، فضيحة أخلاقية طاولت إحدى مقدمات البرامج الإيرانية المحافظة، أزاديه نامداري.

وفي التفاصيل، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور عدة للمقدمة الإيرانية المحافظة أزاديه نامداري، أظهرت الحقيقة المخفية للمقدمة التي، وبحسب الصحافة الفرنسية، تعد من المحافظين، فهي حملت لواء الدفاع عن الحجاب وقامت بحملة كبيرة لفرض الحجاب على كل فتيات إيران.

وذاع صيت المقدمة المحافظة من سنوات عدة من خلال نشرها ثقافة الإسلام المحافظ، وسعت إظهار نموذج وشخصية الفتاة المسلمة الإيرانية وكيف يتوجب أن تكون في المجتمع الإيراني المحافظ.

لكن يوم الأحد الماضي، قام قراصنة إيرانيون بخرق بيانات هاتف المقدمة الإيرانية المحافظة ونشروا صورا سرية كانت موجودة في الهاتف ساهمت بهز الرأي العام الإيراني حول مدى صحة الصور ومقارنتها بين الحقيفة التي ظهرت فيها المقدمة وهي لا ترتدي الحجاب وتقوم بشرب الكحول برفقة عائلتها خلال تمضيتها عطلة الصيف في سويسرا.

وأثارت الصور سخط رواد التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن ما قامت به المقدمة الإيرانية هو لتحقيق نجاحها مهنيا ولتحصل على تأييد واسع من المحافظين في إيران، أما آخرون اعتبروا أن ما نشر هو يبين الحقيقة التي يعيشها المجتمع الإيراني كله وليس المقدمة فقط، حيث أن المجتمع المنغلق على نفسه يمارس في السر أعمالا لا تتشابه مع تقاليده ودينه.

المصدر: sputniknews