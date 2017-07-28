اعترافات اللصّ المليونير.. جمع 100 مليون جنيه من نحو 40 جريمة سرقة في القاهرة وهذا هو مثله الأعلى!

جمَع لص منازل مصري 100 مليون جنيه من نحو 40 واقعة سرقة، بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والدقي، وشَمِلت المسروقات أكثر من 10 كيلوغرامات ذهب، وأموال مودعة بالعديد من البنوك، إلى جانب وحدات سكنية وسيارات اشتراها من حصيلة السرقات.

وقال موقع "بوابة الأهرام": تعددت في الآونة الأخيرة بلاغات سرقة المساكن بأسلوب إجرامي مبتكر؛ وهو "كسر قلب كالون الباب واستبداله بقلب كالون جديد، ومن ثم فتح الباب"، وتركزت تلك البلاغات بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة.

وقد كشفت تحريات الشرطة، أن مجرماً من أصحاب السوابق، يُدعى "مجدي ك" (50 سنة)، عاطل، كوّن تشكيلاً عصابياً مع "أشرف س" (44 سنة عاطل)، وتخصّصا في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب".

وقامت الشرطة بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التي يترددان عليها؛ حتى تم ضبطهما، وبحوزتهما سيارتان ملاكي ومسدس، ومبلغ 10 آلاف جنيه وحقيبة بداخلها أدوات السرقات.

وقال المتهم مجدي زكي المُلقب بـ"الدكتور"، أمام فريق المباحث إن عدد ضحاياه بلغ نحو 45 شخصاً، نجح في سرقتهم بأسلوب جديد في السرقة، واستلهم فكرته من مسجل خطر سرقات عامة تقابل معه في السجن عام 2012 شهرته "سكر" واعتبره مثله الأعلى، لكنه طوّر طريقة السرقة بأسلوب علمي جديد، وأضاف عليها مظهراً لائقاً كي لا يقع تحت طائلة الشبه الجنائية، وفق ما ذكر موقع مصراوي.

وقف المتهم أمام جهات التحقيق، ورد على جميع أسئلة فريق البحث بثبات انفعالي مثلما كان يفعل اثناء تنفيذ جرائمه. وكانت كلمة "أنا باشا" أكثر الكلمات التي أثارت انتباه فريق البحث الذي اندهش من عدم اهتمام المتهم بمقاطع فيديو سجلتها له كاميرات المراقبة وقت ارتكابه وقائع سرقة، ورد عليها: "يا بيه أنا باشا.. واثق من نفسي والمثل بيقول إن سرقت اسرق جمل.. وده اللي انا عملته بالضبط".

وحسب "بوابة الأهرام" اعترف المتهمان بارتكاب 41 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب بمناطق مدينة نصر والدقي، وقال المتهم الثاني: إن دوره اقتصر على تأمين الطريق للمتهم الأول، وتم ضبط كمية من المصوغات الذهبية وزنت حوالي كيلوغرام لدى عملائهما من أصحاب محلات المصوغات.

وبحوزة المتهم الأول، تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية والألماس وزنت حوالي كيلوغرامين بمسكنه، و20 حقيبة سفر، و6 خزائن حديدية فارغة، كما أقرّ بإيداعه كمية من المشغولات والمصوغات الذهبية تزن حوالي 10 كليوغرامات داخل خزينة باسمه بأحد البنوك.

أيضاً أقرّ بشرائه وحدات سكنية من متحصلات وقائع السرقة، كما تم ضبط 4 شهادات استثمار باسمه، منسوب لأحد البنوك بمبلغ 4 ملايين جنيه، وكذا 6 فيزا كارد خاصة ببنوك متنوعة اعترف بإيداع مبالغ مالية بها من متحصلات وقائع السرقة، وقد قُدرت إجمالي ممتلكاته من متحصلات وقائع السرقة بأكثر من 80 مليون جنيه.

المصدر: هافينغتون بوست