كوكا كولا تستبدل كوك زيرو بمشروب جديد من دون سكر

إذا كنت من عشاق كولا زيرو، فمن الأفضل لك أن تقوم بتخزين بعضه؛ حيث ستوقف كوكا كولا هذا المشروب.

سيتم استبدال كوك زيرو بمشروب جديد خالٍ من السكر يدعى كوكا كولا زيرو شوجر، وفقاً لما ذكرته شركة كوكاكولا.

المشروب الجديد نجح في الوصول إلى 25 سوقاً حول العالم، من ضمنها أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. وفي الشهر المقبل، سيتم إطلاق المشروب الجديد بأميركا.

إذاً، ما الفرق بين كوك زيرو وكوكا كولا زيرو شوجر؟

كلاهما بديل خالٍ من السكر لكوك دايت، ولكن كوكا كولا زيرو شوجر يقال إن طعمها أكثر شبهًا من الكوكا كولا الأصلية. كلاهما له شكل العلبة نفسه بغلافها الأسود، ولكن كوكا كولا زيرو شوجر تشذ بعلامة القرص الأحمر لكوكاكولا.

وذكرت كوكا كولا أنها تريد أن تكون "واضحة قدر الإمكان" في تغيير الاسم؛ للتأكد من أن المستهلكين يعرفون أن الشراب خالٍ من السكر.

ووصف جيمس كوينسي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا، المشروب الجديد بأنه "إعادة اختراع لكوك زيرو"، بحسب CNN.MONEY.

ويأتي هذا التجديد بعد أن حاولت صناعة المشروبات الاستفادة من إقبال المستهلكين المتضائل على المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية العالية. انخفضت مبيعات الصودا الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 30 عاماً خلال عام 2016، وفقاً لبيفريدج دايجست.

في العام الماضي، أعلنت شركة بيبسي_كو منافسة كوكا كولا خططها للحصول على 100 سعر حراري أو أقل لثلثي المشروبات التي تقدمها بحلول عام 2025.

وكان أول ظهور لكوك زيرو في عام 2005، ثم أصبحت واحدة من أفضل 10 ماركات صودا في عام 2016. وارتفعت المبيعات بنسبة 3.5٪، لكن كوكا كولا زيرو شوجر ضاعفت تلك الأرقام على مستوى العالم، وتتوقع شركة كوكا كولا أن يبرز المشروب الجديد في الولايات المتحدة أيضاً.

المصدر: هافينغتون بوست