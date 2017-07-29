أرملة ستيف جوبز تقضي عطلة الصيف مع حبيبها على متن يخت زوجها الراحل

Loading the player...

التقطت صورة لأرملة ستيف جوبز وهي مع حبيبها يصيفان في كرواتيا على متن يخت فاخر بقيمة 100 مليون دولار كان الراحل مؤسس شركة آبل قد صممه لكنه توفي قبل أن يستمتع باستخدامه، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

وشوهدت لورين باول جوبز (53 عاماً) تتمشى في وضح النهار في مدينة دوبروفنيك مع آدريان فينتي، العمدة السابق للعاصمة الأميركية واشنطن، وبرفقة ابنتها إيف ذات الـ19 عاماً التي التقطت العدسات صورتها وهي تضع هاتف آيفون داخل خصرها.

أما اليخت الفاخر "فينوس" الذي بطول 78 متراً فقد رسا على الشاطئ فيما الجميع يقضي نزهة بالمدينة التاريخية الجميلة.

وكان ستيف جوبز، عبقري التقنية التي وراء هاتف آبل "آيفون" قد أوصى ببناء اليخت العام 2008 بعد بضعة سنوات فقط من تشخيص سرطانه الأول، لكنه لم يتسن له أن يطأ اليخت بقدمه إذ غيبه الموت قبل انتهاء بناء اليخت العام 2012.

واستعان جوبز بخبرة المصمم فيليب ستارك لصنع هذه الجنة الفريدة في عالم الملاحة، وكذلك استعان بخدمات كبير مصممي متاجر آبل لصنع الزجاج الهيكلي لليخت.

وقيل أيضاً أن رتلاً من حواسيب الآيماك iMac بسماكة 69 سنتيمتراً تستخدم في قمرة قيادة القبطان من أجل التحكم في اليخت.

وكانت إجازات الصيف العديدة التي قضاها ستيف جوبز مسترخياً على متن يخت صديقه وزميله رجل الأعمال لاري إيليسون قد أقنعته أنه بحاجة لامتلاك يخته الخاص به.

أنجب ستيف جوبز من لورين 3 أطفال، وكذلك لورين هي زوجة أبي ليسا برينان جوبز، ابنة ستيف من علاقة سابقة لزواجه.

أما فينتي، عمدة واشنطن العاصمة بين عامي 2007 و 2011 فقد أعلن انفصاله رسمياً عن زوجته ميشيل بعد زواج دام 15 سنة في يناير/كانون الثاني 2013، أنجبا هما الآخران أيضاً 3 أطفال من هذا الزواج.

وتحدثت مصادر إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركية قائلة إن فينتي بدأ يواعد لورين في صيف ذلك العام، بيد أنه ما من إِشارة إلى أن لورين كانت سبباً في الانفصال.

علاقة ستيف جوبز بزوجته

وكانت لورين قد اقترنت بجوبز بعد عامين من لقائها به عندما ألقى خطاباً أمام كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة ستانفورد، حيث كانت هي طالبة تدرس هناك.

وأقيم عرس الزوجين في مارس/آذار من العام 1991 في فندق بوادي يوسيميتي، حيث عقد قرانهما راهب بوذي من طائفة "زن" اسمه كوبون تشينو أوتوغاوا، تماشياً مع ديانة جوبز البوذية.

ابنهما الأكبر، ريد، ولد بعد العرس بـ6 أشهر، ثم ولد للزوجين في السنوات التالية ابنتان هما إيرين وإيف.

ورغم عضويتها لمجالس عدة شركات ومؤسسات خيرية أثناء حياة زوجها، إلا أن لورين لم تباشر الخطب العلنية التوعوية بالقضايا التي تهمها إلا من بعد وفاة زوجها.

وفاة جوبز كانت النهاية لزواج دام 20 عاماً، وقد ورثت الأرملة ثروة طائلة عن زوجها تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، ومن ضمن ما تملكه باول طائرتان خاصتان و4 عقارات وأسهم في شركتي والت ديزني وآبل، وفق ما ذكرته Business Insider العام الماضي.

ورغم كونها من أغنى نساء الولايات المتحدة إلا أن باول تتحاشى الأضواء وتتابع أعمالها الخيرية.

أما فينتي فمنذ مغادرته لمنصب العمدة أخذ يركز على العمل الاستشاري للشركات التقنية التربوية، كذلك يعمل مستشاراً خاصاً في شركة آندريسن هورويتز.

وعندما توفي جوبز في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011 انتقلت معظم أملاكه إلى ملكية زوجته لتغدو واحدة من أغنى 50 شخصية في العالم.

المصدر: هافينغتون بوست