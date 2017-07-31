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مدينة أميركية تحظر تصفح “الخلوي” على المشاة!
سنّت العديد من المدن قوانين تحظر استخدام الهواتف المحمولة خلال قيادة السيارات، لكن مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأميركية كانت الأولى في العالم التي تحظر على المشاة النظر في هواتفهم المحمولة أو كتابة الرسائل النصية أو استخدام الأجهزة الرقمية أثناء عبور الطريق.
الإجراء الذي أقرته هونولولو، سببه أن هناك 6 آلاف حالة وفاة بين المشاة في عام 2016، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 20 عاماً، وفق تقرير جمعية سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير قائلاً: “إن ما يسهم في زيادة وفيات المشاة هو الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية من قبل جميع مستخدمي الطرق، والتي يمكن أن تكون مصدراً هاماً لإلهاء كل من السائقين والمشاة”.
ويهدف هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول المقبل، إلى الحد من الإصابات والوفيات التي تنجم عن تشتت الانتباه أثناء السير.
العقوبة المنتظرة
وفي حال ضبط أحد المشاة متلبساً بالنظر إلى أي من الأجهزة الرقمية كالهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو الكاميرات الرقمية خلال عبور الطريق، يتم تغريمه ما بين 15 إلى 35 دولاراً. ولكن هذا في المرة الأولى فقط.
أما في حال تكرار المخالفة فإن الغرامات تصل إلى 99 دولاراً أميركياً. وتُستثنى الاتصالات بخدمات الطوارئ من هذا الحظر، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
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