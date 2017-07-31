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بالفيديو.. هبوط "إعجازي" لطائرة ركاب في إسطنبول

آخر تحديث: منذ 20 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أدت بطولة طيار إلى إنقاذ طائرة مليئة بالركاب بطريقة شبه إعجازية، وذلك بعد انعدام الرؤية جراء اصطدام الطائرة بصخور ثلجية تسببت بضرر كبير لواجهة الطائرة.

 

وأظهرت لقطات، الهبوط "المعجزة" للطائرة في مطار أتاتورك بإسطنبول.

 

ووفقا لصحيفة "ميرور"، بدأ ركاب الطائرة بالصلاة والبكاء بعد ارتطام الطائرة بصخور ثلجية متطايرة أثناء الطيران وسط عاصفة، كما سمع صوت من برج المطار وهو يقول، "لن يستطيع فعلها، لن يستطيع فعلها".

 

وقال الطيار أكوبوف، أن القطع الثلجية كانت بحجم البيضة، وأن خبرته في الطيران لثلاثين عاما ساعدته في التعامل مع الموقف.

 

وتعرضت الطائرة للعاصفة بعد 10 دقائق من إقلاعها متوجهة إلى قبرص، وعلى متنها 127 سائحا.

 

المصدر: سكاي نيوز

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