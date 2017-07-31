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طفلة روسية تاهت 6 أيام في غابة كثيفة بسيبيريا
قام المئات من رجال الإنقاذ بتمشيط غابة كثيفة في سيبيريا برا وجوا، في محاولة للعثور على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، فقدت أثناء قيامها بقطف التوت.
ومع تضاؤل الآمال بإيجادها، تم العثور على الفتاة، في اليوم السادس من عمليات البحث، حيث كانت "يانا توماتشيفا" على قيد الحياة في البرية في منطقة كراسنويارسك الروسية، بعد أن تاهت في الغابة 6 أيام.
واستمرت عملية الإنقاذ قرابة الأسبوع، حيث قام أكثر من 230 رجلا من ضباط الشرطة وموظفي الحرس الوطني والعسكريين والمتطوعين بتمشيط المنطقة.
وبحث المنقذون في مئات الكيلومترات من غابة تايغا الكثيفة، فضلا عن الأراضي الممتدة على طول الأنهار والطرقات التي تم تمشيطها بمساعدة 17 سيارة، وطائرة مروحية وطائرات دون طيار وطائرة جايروبلين (Gyroplane).
وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الإقليمية أنه تم العثور على يانا منهكة للغاية، ومن المتوقع أن يتم نقلها إلى المستشفى في كراسنويارسك.
واختفت يانا، يوم الإثنين 24 يوليو، بعد أن ذهبت لقطف التوت برفقة والدتها وأخواتها الأكبر سنا، حيث انطلق كل منهم في اتجاه مختلف، وعندما لم تظهر يانا حتى المساء قامت الأسرة بالإبلاغ عن ضياعها.
وتوافد السكان المحليون ورجال الإنقاذ إلى المنطقة لبدء عمليات البحث، وقال رئيس مجموعة "البحث عن الأطفال المفقودين" إنه "كلما ازداد عدد المتطوعين للبحث، فإن الفرصة تصبح أكبر في العثور على الشخص المفقود".
وكان اليومان الأولان من عملية إنقاذ الطفلة الأكثر تعقيدا، بسبب الأمطار، حيث لم تتمكن الكلاب من اقتفاء آثارها بسبب الطين.
وفي النهاية تمكن فريق البحث من العثور على الفتاة، حيث كان للتوت البري الفضل في بقائها على قيد الحياة طيلة فترة اختفائها.
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