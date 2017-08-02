كاميرات تعرف على الوجوه بمحطة للقطارات في ألمانيا

(رويترز) قامت الشرطة الألمانية بتركيب أول كاميرات للتعرف على الوجوه بمحطة قطارات رئيسية في العاصمة برلين يوم أمس الثلاثاء في اختبار لتكنولوجيا جديدة قد تساعد في تعقب وضبط مشتبه بهم.

وقال ينس شوبرانسكي الناطق باسم الشرطة معلقا على المشروع التجريبي الممتد لستة أشهر في إطار تعهد الحكومة المحافظة التي تتزعمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضخ المزيد من الأموال لدعم الشرطة والأمن «نود تجربة كفاءة التكنولوجيا في الواقع».

وكشفت استطلاعات للرأي قبل الانتخابات المقررة في الشهر المقبل عن قلق كثير من الناخبين في شأن الأمن خاصة بعدما زادت هجمات نفذها طالبو لجوء الانتقادات الموجهة لميركل لسماحها بدخول أكثر من مليون مهاجر لألمانيا.

وتم إدخال صور بضع عشرات من المتطوعين الألمان في نظام المراقبة الجديد لقياس مدى كفاءة البرامج في التعرف عليهم وتمييزهم عن بقية المارة في محطة القطارات.

وشكك أولريتش شيلنبيرج رئيس نقابة المحامين الألمانية في جدوى التكنولوجيا الجديدة وقال إن المهاجر الذي نفذ أشد الهجمات فتكا في ألمانيا العام الماضي كان مراقبا من قبل الأمن.

وقتل أنيس العامري 12 شخصا دهسا بشاحنة في سوق لهدايا أعياد الميلاد ببرلين العام الماضي.