مصر.. وقف ريهام سعيد عن العمل لاستضافتها امرأة وعشيقها.. وهذا ما حدث مع إعلامية روَّجت للحمل بدون زواج

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مصر.. وقف ريهام سعيد عن العمل لاستضافتها امرأة وعشيقها.. وهذا ما حدث مع إعلامية روَّجت للحمل بدون زواج
قررت نقابة الإعلاميين المصريين امس الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017 وقف مذيعتين عن العمل 3 أشهر، وإنذار اثنين آخرين بوقفهم عن العمل لارتكابهم مخالفات مهنية على شاشات فضائيات مصرية خاصة.
وناقشت نقابة الإعلاميين تقريراً للجنة الرصد والمتابعة حول ما حدث من تجاوزات على شاشات الفضائيات المصرية خلال الفترة الماضية.
حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين أشار في بيان له إلى قرار النقابة بوقف الإعلامية المثيرة للجدل ريهام سعيد عن العمل 3 أشهر.
بعد استضافتها في برنامجها "صبايا الخير" الذي تقدمه على قناة "النهار" سيدة متزوجة وعشيقها، وعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.
واعتبرت النقابة ماحدث استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري، يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية.
كما قررت النقابة وقف الإعلامية بقناة "النهار" دعاء صلاح عن العمل 3 أشهر لظهورها في برنامجها "دودو شو" بملابس غير لائقة، وكأنها حامل.
وكانت الإعلامية قد أعلنت خلال تلك الحلقة أن بإمكان المرأة أن تكون "Single Mother"، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان.
النقابة من جانبها اعتبرت تلك الدعوة تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً لما تحمل من أفكار غير أخلاقية وغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية.
وقررت النقابة إنذار كل من الإعلاميين سعيد حساسين ومحمد الغيطي بوقفهما عن العمل 3 أشهر، حيث يحرص الأول على انتقاء الضيوف الذين اعتادوا رفع الأحذية في وجوه بعضهم على شاشة برنامجه "انفراد" الذي يذاع على قناة العاصمة.
فيما أشارت النقابة إلى أن الإعلامي محمد الغيطي الذي يقدم برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "LTC" قد وجه اتهامات لوزارة الزراعة ومسؤولين فيها بالفساد دون مستندات ودون سند قانوني بحسب تقدير نقابة الإعلاميين التي اعتبرته تجاوزاً مهنياً.
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