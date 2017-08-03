ما رأيك بكوبٍ من القهوة في قشر البيض؟! شاهد هذا الفيديو من أحد مقاهي أستراليا

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انتشر فيديو من أحد مقاهي أستراليا، في أثناء تحضير أحدهم القهوة في نصف قشرة بيض، ثم أضاف إليه قليلاً من الحليب الساخن.

وقد علَّق بعض مَن جرب القهوة في هذا الفنجان الجديد بالإيجاب؛ إذ نصحوا بالذهاب إلى المقهى، حيث يتم تحضير القهوة، رغم أنه لم يوضع على قائمته بعد.