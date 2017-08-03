شاهد: فيديو طريف لأغبى لص في العالم

مشهد مضحك للصٍّ حاول اقتحام مخزن من خلال نافذة، ليدرك بعدها أنَّه لا يزال خارج المخزن، وفق الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

لم يكن اللصُّ يدرك أن هناك جداراً جانبياً للساحة؛ لذا كان بإمكانه الالتفاف حول الجدار منذ البداية بدلاً من القفز عبر نافذة المخزن، الكائن في إحدى المدن الماليزية.

وأُطلق على الرجل، الذي بدا في حيرةٍ من أمره، لقب "أغبى لصٍّ في العالم" بعد نشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يُظهره وهو يخرج إلى الشارع مرةً أخرى خالي الوفاض.

وفق الدايلي ميل شارك مالك المخزن مقطع الفيديو الطريف عبر الإنترنت.

ويُظهر المقطع الرجل وهو يتسلل عبر النافذة ويستخدم كلتا يديه لفتحها عنوةً قبل أن يقفز عبرها.

وبمجرد عبوره إلى الجهة الأخرى من النافذة، أدرك الرجل أنَّه في ساحةٍ فارغة تماماً أمام المخزن الفعلي.

وبعد مشاهدة مقطع الفيديو عبر الإنترنت، تساءل أحد المشاهدين المندهشين قائلاً: "لماذا لم يخرج مرةً أخرى عبر النافذة؟!".

وتعجب مشاهدٌ آخر قائلاً: "هل كان يُجري بروفة لعملية السطو الحقيقية؟!".