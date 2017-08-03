في اللحظة الأخيرة.. زوجان ينجوان مع طفلهما من الموت.. شاهد الفيديو

بينما كان زوجان يعبران مع طفلهما طريقاً سريعاً في مدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين، كادت سيارة مُسرِعة تخطف حياتهما، لكنهما نجوَا بعد أن تحركا في اللحظة الأخيرة حيث وقع اصطدام مروع.

وفق التقرير الذي ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، وقع الحادث في أثناء خروج الزوجين من سيارتهما بعد اصطدامٍ بسيط بسيارةٍ أخرى.