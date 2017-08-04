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تحرش جماعي بفتاة في المغرب..يثير غضب الإنترنت
ضجت مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات الماضية بمقطع فيديو صادم يظهر لحظة تحرش جماعى بفتاة مغربية، في منطقة "كورنيش" مدينة طنجة المغربية.
ووثق أحد المارة المشهد الصادم أثناء تحرش لفظى وجسدي جماعى تجاه الشابة، والأكثر غرابة بحسب وصف الرواد أن المجموعة بالكامل من القاصرين.
وانهالت التعليقات الغاضبة على الفيديو وطالبت بضرورة معاقبة المجموعة، ليكونوا عبرة لمثل القائمين على هذه الأفعال، بعدما حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير، وتسبب فى حالة من الغضب العارم فى المجتمع المغربي.
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