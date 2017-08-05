- معركة الجرود الثانية… يحدّدها نصرالله
- حصار داعش يفتح باب التفاوض.. وحزب الله يقاتل من الجهة السورية
- شابة تحاول الانتحار.. عنصر الأمن الشجاع خطف اللحظة!
- لبنان يخشى حصاراً غربياً وعربياً بعد طغيان نفوذ «حزب الله»
- معلومات متضاربة عن وفاة الراقصة المصرية الشابة: "تصغير الصدر" أم إجهاض؟
- توقعات الأبراج ليوم August 5, 2017
- أصابع الإمارات في تركيا.. خيوط الشبكة ومساراتها حسب روايات خاصة لمسؤولين أتراك
- التشكيك في تحرير الكويت
- تغريدات..!؟.. النظام القطري
- واشنطن تدخل على خط معركة القاع اللبنانية ضد داعش
- تنسيق لبناني ـ سوري تحضيراً لمعركة «الرأس والقاع»
- عون: لإسقاط الحصانات عن الفاسدين واتخاذ قرارات حاسمة قد تكون موجعة
- نصرالله: نحن بتصرّف الجيش اللبناني... وسنقاتل معه «داعش» من سوريا
- المشنوق: الجيش قادر لكنه لم يعط الضوء السياسي الأخضر والرئيس عون أبلغني تحفظه على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة
- «النكاية» بين التيار والقوات: الترحيب بعون ممنوع في دير القمر!
- «عطلة يوم الجمعة»: هجوم على دريان وضغوط مستقبليّة
- إستئصال الفساد انطلق... ولا حصانات للفاسدين
- سقوط «النصرة» في لبنان أو سقوط الدولة؟
- الفساد والانتخابات والموازنة: لعنة تسييس الدستور
- كيف ستتم مواجهة الأوضاع الصعبة؟ وهل من خارطة طريق؟
- نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة
- «خرق صاروخي» بشمال حمص وشرق دمشق ومحافظة حماة تشهد أعنف اشتباكات في شهور
- لا يكفي العداء للسُنّة كي يُبنى وطن
- «السوبر الألماني».. دورتموند لاستثمار اهتزاز البايرن
- تعظيم الهزيمة وتقزيم النصر: بين ١٩٦٧ و٢٠٠٦
شابة تحاول الانتحار.. عنصر الأمن الشجاع خطف اللحظة!
شهدت مدينة صفاقس التونسية محاولة انتحار باءت بالفشل، من شابة اعتلت أعلى مبنى شاهق مهدِّدة برمي نفسها، في حال اقترب أحدهم منها، بعد تدخُّل العناصر الامنية لإقناعها بالعدول عن قرارها.
الفيديو الصادم سجّل شجاعة أحد العناصر الأمنية الذي قام بمباعتة الفتاة بعد حديث مطول معها، دام وفق وسائل اعلام تونسية، ما يزيد على 35 دقيقة، إلى أن قام زملاؤه بإلهائها، ليرمي بنفسه عليها وينقذها من الموت.
وتبين لاحقاً أنّ الشابة قاصر ومسطّرة بحقّها مذكرة بحث وتحرٍ، بعد هروبها من منزل اهلها.
إعلانات Zone 5B
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- شابة تحاول الانتحار.. عنصر الأمن الشجاع خطف اللحظة!
- معلومات متضاربة عن وفاة الراقصة المصرية الشابة: "تصغير الصدر" أم إجهاض؟
- توقعات الأبراج ليوم August 5, 2017
- «السوبر الألماني».. دورتموند لاستثمار اهتزاز البايرن
- السجن لأمريكية "شجعت رفيقها على الانتحار"
- تهاوي أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي
- تحرش جماعي بفتاة في المغرب..يثير غضب الإنترنت
- لا زواج لمغتصب.. هكذا رأى القانون الأردني فهل لبَّى مطالب المجتمع؟
- صورة مودل روز كادت أن تقع في فخ تنورتها القصيرة
- توقعات الأبراج ليوم August 4, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)