شابة تحاول الانتحار.. عنصر الأمن الشجاع خطف اللحظة!

شهدت مدينة صفاقس التونسية محاولة انتحار باءت بالفشل، من شابة اعتلت أعلى مبنى شاهق مهدِّدة برمي نفسها، في حال اقترب أحدهم منها، بعد تدخُّل العناصر الامنية لإقناعها بالعدول عن قرارها.

الفيديو الصادم سجّل شجاعة أحد العناصر الأمنية الذي قام بمباعتة الفتاة بعد حديث مطول معها، دام وفق وسائل اعلام تونسية، ما يزيد على 35 دقيقة، إلى أن قام زملاؤه بإلهائها، ليرمي بنفسه عليها وينقذها من الموت.

وتبين لاحقاً أنّ الشابة قاصر ومسطّرة بحقّها مذكرة بحث وتحرٍ، بعد هروبها من منزل اهلها.