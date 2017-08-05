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حرمان ملكة جمال العراق من لقبها بعد اكتشاف زواجها
أكدت منظمة ملكة جمال العراق تجريد "فيان نوري السليماني" من لقبها كملكة جمال العراق لعام 2017، ومن واجباتها المرتبطة بهذا اللقب، بعد اكتشاف حقيقة أنها كانت متزوجة.
وجاء في بيان المنظمة، أن "القرار اتخذ بعد مخالفة الآنسة سليماني لقواعد المسابقة والتي توجب على المشاركة ألا تكون متزوجة. سليماني قالت أثناء التسجيل إنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسخها، لكنها في الحقيقة كانت مرتبطة بعلاقة زواج من شخص يدعى طالب عزيز، وهي الآن منفصلة أو مطلقة. في هذه الحالة فإن سليماني خالفت قواعد المنظمات الدولية التي تحظى منظمة ملكة جمال العراق برخصة منها، وفيما يتعلق بلقب هذا العام سيبقى مجردا حتى اختيار متسابقة مناسبة تمثل العراق في المسابقات الدولية".
الجدير بالذكر أن القرار لاقى انتقادات حادة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بأنه "تلاعب بالمسابقة وأهدافها"، خاصة بعد المشكلات التي أثيرت حول ملكة الجمال السابقة شيماء قاسم.
وقد حصدت فيان سليماني لقب ملكة جمال العراق لعام 2017 خلال حفل أقيم في العاصمة بغداد في مايو الماضي، بمشاركة واسعة لمتسابقات من مختلف مناطق العراق، وبحضور عدد من الفنانين العرب.
وتسعى العراق إلى استمرار الحفل بشكل سنوي، حيث تواصل المسابقة طريقها للعام الثالث على التوالي، بعد أن عانت من التوقف لسنوات طويلة، إلى أن عادت إلى النور من جديد قبل عامين من الآن، ويشارك بها فتيات من مختلف أنحاء العراق.
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