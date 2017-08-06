تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره

جانب من التظاهرة في أنقرة

تظاهر مئات الأتراك في أنقره احتجاجا على سلسلة تعديات على نساء في تركيا وللمطالبة بحق ارتداء الملابس التي يردنها، على ما نقل مراسل وكالة فرانس برس.

وسارت التظاهرة التي شكلت النساء أغلبيتها في شوارع العاصمة التركية تحت مواكبة مشددة من الشرطة وسط هتافات طالبت بحرية اللباس، ورفع المشاركون لافتات ناشدت الأتراك "عدم التخلي عن الليالي والشوارع والساحات".

وجرت تظاهرات مماثلة في الأسبوع الفائت في إسطنبول وإزمير (غرب)، بعدما طلب مشرف على حديقة عامة في إسطنبول من سيدة مغادرتها لأنها ترتدي "ملابس غير مناسبة". وتم تعليق عمل الموظف ورفع شكوى ضده.

وتعرضت عدة نساء لتعديات في الأشهر الأخيرة، خصوصا في وسائل النقل العام في تركيا التي ما زال مجتمعها شديد الذكورية.

وينتقد الناشطون الرئيس رجب طيب أردوغان لإدلائه بتصريحات نارية على غرار قوله في العام الفائت أن النساء "لا يكتملن" إن لم ينجبن.